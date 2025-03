Polvo ninja y tequila: La desconexión del nieto de Fidel Castro con la realidad cubana

Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, es conocido por sus frecuentes exhibiciones en redes sociales y ha vuelto a desatar la indignación de los cubanos tras publicar un video donde balbucea frases aparentemente sin sentido.

Mientras el pueblo cubano enfrenta carencias, represión y apagones, Sandro presume de darse una buena vida, pensando en cosas directamente vinculadas con el entretenimiento, el consumo de alcohol y otros placeres más carnales.

Historias de Sandro Castro en Instagram

En el video, el joven se graba diciendo: “¡Oh! Ni hao, hao ni. Yakuza ya no es la cocha. Si no chingo hoy, no chingo mañana. Si no bebe hoy, no toma tequila más. Me voy directo para Asia. Tengo que ver a una panda. ¡Polvo ninja! ¡Ya! ¡Mandarin, mandarin! ¡Se acabó!”.

Las imágenes de Sandro Castro relajado, pensando en unos enigmáticos "polvos ninjas", contrastan con la dramática situación que atraviesa la población cubana, marcada por preocupaciones de peso como el aumento de la inflación, la falta de alimentos, de medicamentos y los continuos cortes de la energía eléctrica.

La actitud frívola del nieto del fallecido dictador vuelve a generar rechazo y deja al descubierto la desconexión de los herederos del poder con las penurias que enfrenta el pueblo de Cuba.

