Estos son los cien cubanos a los que se les solicita la deportación de EE.UU. por vínculos con el castrismo

Un grupo de cien ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos han sido señalados por vínculos con el régimen de La Habana y se solicita su deportación del país, según un informe presentado por el congresista republicano Carlos Giménez.

El documento, titulado "Cuban Repressors in the United States of America"​​, presenta una lista de individuos que habrían participado en actos de represión en la isla y que, a pesar de ello, lograron ingresar y establecerse en EE.UU.

En la lista figuran exmilitares, agentes de inteligencia, funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas represivas cubanas que, de acuerdo con el informe, habrían cometido violaciones a los derechos humanos antes de emigrar.

El congresista Giménez ha instado a las autoridades de inmigración a tomar medidas para expulsar a estas personas del territorio estadounidense, argumentando que su presencia en el país es incompatible con los principios de libertad y democracia que defiende Estados Unidos.

“La presencia de estos operativos del régimen no solo pone en peligro nuestras comunidades, sino que también brinda al régimen cubano una base para espionaje, coerción política y actividades ilícitas dentro de nuestras fronteras”, señaló Giménez en una carta dirigida a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem.

Asimismo, señaló que la Ley de Ajuste Cubano y otros programas humanitarios fueron creados para amparar a quienes huyen de la dictadura, no para permitir la entrada de personas con vínculos con el régimen.

Giménez ha pedido a las autoridades migratorias que revisen estos casos y actúen en conformidad con las leyes que impiden la entrada y permanencia de personas involucradas en violaciones de derechos humanos.

En diversas oportunidades, la comunidad cubana en el exilio ha exigido mayor escrutinio sobre los antecedentes de quienes solicitan refugio en EE.UU. Muchos consideran que la llegada de exfuncionarios del régimen a territorio estadounidense socava los esfuerzos de quienes buscan justicia para las víctimas de la represión en Cuba.

Hasta el momento, las autoridades migratorias de EE.UU. no han emitido una respuesta oficial sobre el informe ni han confirmado si se tomarán medidas inmediatas contra los individuos señalados. Sin embargo, el documento podría abrir la puerta a investigaciones y posibles procesos de deportación en los próximos meses.

Al menos uno de los mencionados en el listado ya fue detenido hace unos días. Se trata de Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años, exfuncionario de alto rango del servicio de inteligencia cubano, quien fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI la semana pasada en el condado de Broward, Florida.

Según información proporcionada, Hernández Cruz presentó declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente, ocultando su pasado como oficial de inteligencia y su afiliación al Partido Comunista, y está a la espera de su deportación.

Para consultar la lista completa de los cien cubanos mencionados en el informe, puede acceder al documento oficial a través del siguiente enlace:

https://gimenez.house.gov/_cache/files/1/0/10712736-16b1-4290-8ab8-4cf5b9fab403/AE3C307E63521F9552928B57508D4BAE89C88E5CE6413CDF91875C0259415B23.cuban-repressors-in-the-united-states-of-america.pdf

Preguntas Frecuentes sobre la Deportación de Cubanos con Vínculos al Régimen Castrista