Dedican pintura a Eduardo Antonio y este se burla de su propio meme: "Qué perra la Mona Lisa con la cara de El Divo"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, ha demostrado una vez más su sentido del humor al reaccionar a un meme en el que su rostro reemplaza el de la famosa Mona Lisa.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió la imagen editada con su cara en la emblemática pintura de Leonardo da Vinci, acompañándola con un comentario que ha desatado risas y reacciones entre sus seguidores:

"Me han hecho este meme y me encantó. Qué perra la Mona Lisa con la cara de El Divo. Sufre envidiosa porque tu cara no sirve ni para el pomo de mayonesa", escribió en el post.

El meme llega poco después de que el artista Richard Somonte realizara una pintura al óleo sobre cuero inspirada en una foto de El Divo junto a su querida mascota, La Divita.

Al ver la obra, Eduardo Antonio no ocultó su emoción y reaccionó con entusiasmo en los comentarios a la publicación del artista: "Wow me encanta. Te juro no había visto esta publicación. Me encanta este trabajo. Muchas gracias mi rey. Eres muy talentoso".

El cantante, quien ha mantenido una carrera marcada por su carisma y estilo único, no dudó en compartir la pintura en sus redes, mostrando su aprecio por el trabajo de Somonte.

Tanto el meme como la obra pictórica han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores han celebrado el talento del pintor y el buen humor del cantante que es capaz de reír ante las burlas y siempre verles el lado positivo.

