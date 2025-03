"Que la regresen para Cuba": Así reaccionan las redes a la respuesta de Otaola a la demanda de Flor de Cuba

Los abogados de Alexander Otaola ya recibieron la demanda en su contra que inició Flor de Cuba; sin embargo, las críticas de muchos internautas no van hacia el comunicador por las acusaciones de difamación sino hacia la influencer.

En medio de ofensas y comentarios despectivos, algunos desearon incluso que sea deportada a Cuba, en medio de la compleja situación que enfrentan actualmente los inmigrantes cubanos en Estados Unidos que todavía no han obtenido una residencia.

“Otra que va para Cuba, pero no sé qué cargo va a coger en el bar de Sandro porque ya está Cintunchurre”; “Flor de peo está completamente perdida, que la regresen para Cuba”; “Pobrecita Flor de peo, señores hay que estudiar las leyes”; “Eso es un personaje que le creó la dictadura para ver el show”; “El comunismo todavía la tiene trastornada. Aquí existe la libertad de expresión y decirle loco o loca a otra persona no es difamación”; “Pero si a ella le han dicho drogadicta y mala madre y no se ha sentido ofendida”; “Ay Dios mío Florecita de peste no sabe lo que le espera y en lo que se va a meter”; “Yo lo que no entiendo es como una persona que está aquí con visa de turismo (si no se le venció ya) puede poner una demanda”; “Flor de peo chancletera”; “La compañera Flor de peo está buscando una posible repatriación”, escribieron algunos en YouTube al ver la respuesta de Otaola a la demanda.

Solo unos pocos coincidieron en los comentarios en que Flor de Cuba está en todo su derecho de demandarlo: “Sr. Otaola usted usa medios de difusión masiva por lo que su opinión sobre cualquiera puede causar daños a una imagen o a la reputación y por consiguiente crear un perjuicio económico por lo que sí en este caso entendemos que habrá una compensación económica”; “Tenga o no tenga ella razón es verdad que tú has hablado mucho de ella sin pruebas”; “Es un descarado yo no digo que no haga contenido pero eso de estar poniendo nombretes y ofendiendo a todos está mal (...) Y es verdad que a ella la ha llevado bien fuerte y si en realidad le está afectando monetariamente y ella tiene pruebas de esto está perdido”; “Basta con ir al programa donde ella habló para darse cuenta que si no te tiras pa' atrás, por orgullo, pueden ellos hasta ganar porque sabes muy bien que hay tallas fuertes y serias”.

Tras anunciar la demanda contra Otaola, Flor de Cuba expuso públicamente las pruebas que tiene contra el comunicador quien la ha acusado sin pruebas de ser “una proxeneta legal”, “una matrona de la prostitución dentro de las jóvenes cubanas” y “la testaferro de Sandro Castro”.

Preguntas frecuentes sobre la controversia entre Flor de Cuba y Alexander Otaola