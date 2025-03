Flor de Cuba expone públicamente las pruebas contra Otaola en su demanda por difamación

Flor de Cuba inició una demanda por difamación contra Alexander Otaola y junto a su abogado Karel Suárez expuso públicamente las pruebas que tienen contra el comunicador cubano.

En una entrevista con Destino Tolk la influencer detalló las repercusiones que ha tenido para su vida personal y laboral las acusaciones que durante años ha hecho Otaola en su contra sin tener evidencias.

El letrado explicó que ya enviaron la carta para notificar al demandado de dicho proceso y ahora tiene 30 días para retractarse o de lo contrario la demanda seguiría su curso ante la corte.

Para sustentar la demanda, el abogado dijo que fueron recopilando los videos de los programas de Otaola donde difama a Flor de Cuba, lo cual ha sido importante para recolectar la evidencia necesaria.

Entre los videos que tienen como pruebas destacan algunos en los que Otaola dice que Flor de Cuba trabaja con la Seguridad del Estado y “una especia de proxeneta legal”, la llama “Chupa tubo de Sandro Castro, una matrona de la prostitución dentro de las jóvenes cubanas”, "la testaferro de Sandro Castro".

El abogado explicó que estas demandas por difamación son sobre todo cuando las acusaciones tienen un impacto significativo en la vida de las personas, ya sea en lo personal o laboral.

“Es un tema también de cultura donde yo creo que nosotros los cubanos no hemos aprendido, a pesar de que vivimos en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos, que hay cosas que no se pueden hacer, esto a lo mejor lo hacíamos todos en una esquina en Cuba hablando con las amistades y a lo mejor allí estaba bien porque no había leyes de difamación, pero estás en un país donde sí hay leyes”, aclaró Suárez.

