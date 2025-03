Arrestan a cubano en Hialeah por amenaza con arma blanca: Esto es lo que se sabe

Un cubano de 54 años e identificado como Jesús Rodríguez, fue arrestado esta semana por la policía de Hialeah tras protagonizar un altercado en el que amenazó de muerte a otro hombre con una navaja de bolsillo.

De acuerdo con las autoridades, Rodríguez comenzó a seguir a la víctima sin motivo aparente mientras ambos se encontraban en la zona de la calle 49 y la avenida 16 del oeste, en el estacionamiento de un establecimiento de Home Depot.

Lo más leído hoy:

La situación escaló cuando la víctima lo confrontó y el acusado sacó una navaja de su bolsillo, amenazando con matarlo.

La víctima logró alejarse rápidamente, evitando una agresión directa, mientras Rodríguez intentó esconderse entre los autos estacionados.

Según el informe policial -citado por America Tevé- un testigo que presenció la escena se acercó a un oficial de la policía de Hialeah que se encontraba fuera de servicio en el área y le informó sobre la amenaza.

Gracias a la rápida intervención de ese agente, el acusado fue detenido poco después.

En el momento de su arresto, los agentes encontraron la navaja en el bolsillo de Rodríguez, lo que confirmó la denuncia del testigo.

"El comentario que hay es que le sacó una cuchilla a un camionero", declaró al citado medio de prensa un cubano que frecuenta la zona y que aseguró conocer desde hace años al acusado.

"No es una gente agresiva. De años. No se porta mal ni nada de eso. Se lleva con todos nosotros. Nosotros buscamos trabajo aquí y él se lleva con nosotros de años, no de ahora", insistió, sorprendido por el incidente.

"Él no es agresivo ni nada. No sé qué habrá pasado. Hay que ver qué pasó", corroboró otro cubano que frecuenta la zona, quien también manifestó su sorpresa ante la conducta de Rodríguez.

Tras su detención, un juez le impuso a Jesús Rodríguez una fianza de 5,000 dólares y una orden de alejamiento en relación con la víctima.

Hasta el cierre de esta nota, no hay otros detalles confirmados sobre lo ocurrido.