Comentario de una cubana que se alegra de los apagones en La Habana se vuelve viral

Vídeos relacionados:

El comentario de una cubana que se alegra de que haya apagones en La Habana se ha vuelto viral en redes.

Mercedes Pérez, originaria de Cienfuegos, desató una fuerte polémica y casi 3,000 reacciones en Facebook tras expresar su alegría por los cortes de corriente en la capital, en medio del reciente colapso eléctrico nacional.

Lo más leído hoy:

La publicación respondía a una nota de CiberCuba titulada "Menos del dos por ciento de los clientes en La Habana cuentan con electricidad", publicada el 16 de marzo, un día después de que empezara el apagón que dejó a toda Cuba en la oscuridad tras una avería en una subestación capitalina.

En la sección de comentarios, Pérez escribió: "Me alegra mucho que los habaneros no tengan corriente, que se fastidien y pasen bastante trabajo, porque la gente de provincia siempre le pasa todo, aquí nunca hay corriente, 38 horas sin corriente, que se fastidien los habaneros, me alegro que no tengan de nada".

Captura de Facebook / CiberCuba

El comentario se viralizó rápidamente generando una ola de críticas, aunque no fueron pocos los usuarios que defendieron su postura.

De las muchas respuestas destacaron mensajes que llamaron a la empatía y la unidad entre cubanos frente a la grave crisis que atraviesa el país.

"Pero de qué hablas, nosotros los habaneros no tenemos culpa de las cosas que hace tu presidente, estamos iguales, estuve tres días sin corriente y aquí la quitan todos los días también. Tu presidente sí tiene, pero nosotros no", expresó una mujer.

Por su parte, un trabajador por cuenta propia señaló que el texto de Pérez es reflejo del "daño antropológico causado por décadas de división y control social" bajo el régimen castrista.

"Esa forma de pensar también es parte del daño que ha hecho el comunismo. Mira lo que son los CDR, creados para controlar y dividir al pueblo. Como dice el viejo dicho: divide y vencerás. Así nos tienen enfrentados", subrayó.

Otros internautas mostraron tristeza y decepción ante la falta de solidaridad entre compatriotas.

"Ese odio es parte de lo que nos tiene como estamos", escribió un padre de familia. "Señora, cójaselo al gobierno que es el culpable, no a los habaneros".

"Esa lo que es una envidiosa. Nosotros también somos seres humanos. Lo que pasa en provincias también nos pasa aquí. Hay que unirse, no echarnos unos contra otros", dijo una usuaria.

"La culpable de tus desgracias no es de lo habaneros, socotroco (...). Ve al PCC, a casa de Díaz-Canel, ve a ver al director de Minas, tu odio está mal direccionado", le sugirió otra.

"Hasta este nivel llega la estupidez del cubano, ella no va contra el que se la quita, sino contra los demás que también están fastidiados. Por personas estúpidas como esta es que existe esta dictadura en Cuba, nosotros mismos somos nuestro peor mal, estamos jodidos", recalcó un músico.

Una emigrada lamentó el tono de la publicación y pidió dejar a un lado el resentimiento: "Con tanta necesidad que hay en todo el país, y ella alegrándose del mal de otro cubano... Qué tristeza. Así no se construye un país mejor".

Un reflejo del malestar y la fractura social

El incidente, más allá de la controversia puntual, refleja la creciente fractura social y tensión entre regiones, alimentada por años de centralismo, escasez y frustración acumulada.

Para muchos, el comentario viral es una muestra dolorosa del impacto que ha tenido la crisis estructural cubana en las relaciones entre los propios ciudadanos.

Mientras los apagones, la inflación, la escasez de alimentos y medicamentos afectan a todas las provincias por igual, crece la conciencia de que el verdadero responsable de estas penurias es el sistema político y económico que ha llevado al país a su situación actual, no los ciudadanos de una región u otra.

El episodio también ha servido para que muchos cubanos expresen su deseo de unidad, respeto y solidaridad mutua, en un momento en el que, según los comentarios, “ya ​​no se puede seguir divididos mientras el país se derrumba”.

La crisis no discrimina por territorio, y el malestar es nacional. Así lo demuestran las reacciones de miles de personas que, frente al mensaje de odio, han respondido con un llamado a lo más esencial: la empatía entre cubanos .

Preguntas frecuentes sobre la fractura social en Cuba y los recientes apagones