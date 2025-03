Banco Metropolitano anuncia importantes cambios en servicios de operaciones por caja

Vídeos relacionados:

El Banco Metropolitano anunció que, desde el próximo 1ro de abril de 2025, dejará de entregar comprobantes impresos en las operaciones por caja.

El Banco Metropolitano asegura que la medida responde al creciente uso de las nuevas tecnologías como medio de comprobación. La decisión de eliminar los comprobantes fue informada por Tribuna de La Habana y ratificada por la propia entidad.

A partir de esa fecha, los clientes de Banca Corporativa deberán consultar y conciliar sus operaciones a través del servicio “Metropolitano en Línea”, mientras que los clientes naturales podrán hacerlo mediante las plataformas digitales Transfermóvil, EnZona y en los cajeros automáticos.

Sin embargo, la realidad cubana dista mucho del escenario que justifica esta decisión. En un país donde el acceso a internet es irregular, costoso y, para muchos, inaccesible, esta medida excluye a una parte importante de la población, especialmente a los adultos mayores y a quienes no poseen teléfonos móviles o no dominan el uso de estas aplicaciones.

Los comentarios en redes sociales reflejan el descontento y las preocupaciones de los usuarios. Muchos cubanos señalan que, lejos de facilitar los trámites, el Banco Metropolitano complica la vida cotidiana de los ciudadanos, al imponer una digitalización forzada sin condiciones mínimas.

Varios usuarios se preguntan qué harán los ancianos que no tienen familiares que los asistan o que no pueden adaptarse a la tecnología. Otros denuncian que la verdadera razón de la medida no es el avance tecnológico, sino la falta de papel y tinta en los bancos, una carencia que se ha vuelto habitual en el país.

La insatisfacción también apunta al mal funcionamiento de los cajeros automáticos, que frecuentemente están fuera de servicio o carecen de efectivo, así como a la limitada disponibilidad de personal en las sucursales, lo que genera colas interminables y malestar generalizado.

Mientras el Banco Metropolitano apuesta por una transformación tecnológica que no todos los cubanos pueden asumir, crece la percepción de abandono y desconexión entre las instituciones financieras y las necesidades reales de la población.

La medida entrará en vigor sin que se hayan ofrecido alternativas para aquellos que quedarán excluidos del proceso digital, dejando en evidencia una vez más el desfase entre las decisiones institucionales y la vida diaria de los cubanos.

