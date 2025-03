Un motorista es asesinado por pasajero que lo contrató para un viaje en La Habana

Un motorista cubano de 32 años e identificado como Carlos Luis Carmona fue asesinado presuntamente por un hombre que lo contrató para hacer un viaje.

La víctima, padre de un niño pequeño, era conocido por sus allegados como "Carlitín" y residía en Cruz de Piedra, en el habanero municipio La Lisa.

Carmona se ganaba la vida transportando pasajeros en su moto.

Según relataron familiares y vecinos, la noche del crimen fue alquilado sobre las nueve de las noche por un hombre para hacer un viaje hasta Valle Grande.

Sin embargo, en una zona al parecer cercana a la Universidad de Ciencias Informática (UCI), el joven recibió dos puñaladas por la espalda: una le perforó un pulmón y la otra un riñón.

El cadáver, además, presentaba graves heridas en las manos, lo que hace suponer que intentó arrastrarse en busca de ayuda.

Su muerte ha causado una profunda consternación en su barrio, donde era muy querido.

La familia ha difundido fotografías del vehículo que usaba Carlitín y ha ofrecido una recompensa por información que conduzca al arresto de la persona que contrató el viaje, cuya imagen circula en redes sociales y grupos comunitarios.

En el grupo de Facebook “Compra y venta de todo en La Lisa” se publicó la foto del presunto agresor, aparentemente captada por una cámara de seguridad.

“Se busca a este ser, el cual es sospechoso del crimen más cruel que se ha cometido. Asesinaron a Carlos Luis Carmona, conocido como Carlitín, un joven lleno de vida, con una familia que lo adoraba, un niño pequeño y una esposa que llora su pérdida”, señala la publicación.

“Basta ya de crímenes, basta ya de separar a sus hijos de sus padres, basta ya de tanta crueldad. Basta”, concluye el mensaje que circula en redes.

“Ay, mi niño, cuídate mucho. Sé que no estás solito; ya estás con la persona que más querías en el mundo: tu abuelito, abuela, tu tío. Cuídate mucho y dame fuerzas para poder seguir adelante sin ti, mi niño bello”, escribió en Facebook Nayelis Carmona.

“Mi niño lindo, no imaginas el inmenso dolor que me has dejado y ni pensar el de tu papá. Esta pronta partida tuya nos ha dejado sin vida. [...] Tú y solo tú sabías alegrar este lugar, y mira, te apartaron de nuestras vidas. [...] En el sitio donde estés, recuerda que te quiero con la vida [...] Vuela alto y protege siempre a ese bebé que dejaste en nuestras manos. Te amamos por siempre, mi Carlitín", escribió por su parte Maribel García, quien al parecer era su madrastra, pero que aseguró quererlo "como un hijo".

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el lamentable asesinato, que enluta a una familia cubana.