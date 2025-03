Cubana en EE. UU. con viaje programado teme ir a Cuba ante posibles restricciones migratorias: "¿Hasta cuándo será esto?"

Una cubana radicada en Estados Unidos se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un video en el que expresa su incertidumbre ante la posibilidad de cancelar su viaje a Cuba, debido a la confusión generada por informaciones contradictorias sobre restricciones migratorias.

“Yo estoy aquí pensando si cancelo mi viaje a Cuba, si no lo cancelo, si lo dejo, si no lo dejo, porque todos los días sacan algo nuevo. Que si no se va a poder ir a Cuba ahora, que te puedes quedar afuera. Que no puedes ir a Dominicana. Mil abogados aquí en TikTok, uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Hasta cuándo será esto?”, comentó la joven identificada como @saylin4020 en su cuenta de TikTok.

Sus declaraciones reflejan el temor de muchos cubanos en el exterior, quienes temen quedar atrapados en medio de decisiones unilaterales del gobierno cubano o enfrentar nuevas restricciones que afecten sus derechos de entrada y salida del país.

En los últimos meses, han circulado en redes sociales diversas versiones sobre posibles cambios legales que afectarían a los ciudadanos cubanos que emigraron, entre ellas la revocación de pasaportes, limitaciones para regresar a la isla o restricciones para viajar a terceros países como República Dominicana. Estas informaciones, muchas veces sin confirmación oficial, han provocado alarma entre la diáspora.

El video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, y pone de relieve la creciente desconfianza hacia las decisiones del régimen cubano, así como la inseguridad jurídica que enfrentan los emigrados cubanos, especialmente aquellos que aún mantienen vínculos familiares o personales con la isla.

