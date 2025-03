Entrevista al músico cubano Yakarta: "Las drogas lo único que hacen es alejarte de las cosas que quieres"

El músico cubano Luis Javier Prieto, Yakarta, ha retomado su carrera después de tres años alejado de la música, de su familia y de sus amigos. Tras un proceso de desintoxicación por drogadicción, en octubre de 2024, la muerte del Taiger le llevó a repensar su vida y finalmente hace dos meses volvió a grabar, a componer y a cantar. "Las drogas lo único que hacen es alejarte de las cosas que quieres; solo traen muerte segura, hospital o cementerio. Uno se siente sucio y por eso se aleja".

"Separé la música completamente de mi vida durante tres años", dice en una entrevista concedida este viernes a CiberCuba, en la que adelanta que "probablemente va a haber gira de Chacal y Yakarta por Estados Unidos". Ambos artistas formaron uno de los dúos mejor llevados del reguetón cubano y la música fusión, pero en 2016 se separaron porque sus caminos habían tomado rumbos diferentes. Chacal siguió en solitario y cosechó éxitos musicales. Yakarta descendió a los infiernos, pero ahora está de vuelta y con ganas de empezar de cero. "Me lo debo a mí", dice tras aclarar que va en serio y que está dispuesto a hacerlo mejor esta vez.

De momento ya tiene fecha para tres conciertos: el 4 de abril en Houston, el 5 de abril en Miami y el 16 de abril en Amsterdam, Florida. El concierto de Houston promete ser una prueba de fuego porque se subirá de nuevo a los escenarios tras este largo paréntesis y no descarta que vuelvan a temblarle las piernas como en su primera actuación, hace 15 años, en el club Guanímar, de Guanabo, al Este de La Habana.

En este regreso a los escenarios le acompañarán Chacal, Wow Popy y Un Tititco, con quienes ha grabado el tema "Pa la calle sin blúmer', el primer número tras su resurrección. Pero también tiene invitados a Kevincito el 13 y Dany Ome y más sorpresas que irá desvelando en los días previos a la vuelta por la puerta grande.

Padre de dos niños, el más pequeño, de solo ocho meses, Yakarta retoma su carrera musical con las ideas claras y el reto de servir de ejemplo a los jóvenes. "A los que están en la vida de la calle, ojalá más temprano que tarde se den cuenta de que ese mundo no da nada y te aleja de tu familia. Es la cosa más desagradable que pueda vivir un ser humano".

"Me pasé mucho tiempo haciendo cosas que no tenían que ver con mi carrera y hace como dos meses tomé la decisión de volver. Una de las cosas que me hizo poner los pies en la tierra fue la muerte de Jose (El Taiger), colega mío".

Enemigo de catalogar su música, Yakarta es consciente de que el panorama musical ha cambiado mucho en los tres años que él estuvo fuera de los escenarios. Aunque no pisa Cuba desde hace unos cuatro años, tiene claro que si las cosas cambian le gustaría dar un concierto en La Tropical, con un público cubano que aplaude de forma diferente: con el corazón.

Ahora sólo tiene en mente que sus seguidores valoren esta nueva propuesta musical que trae y le queda pendiente solicitar la ciudadania americana para sortear la presión que se vive en Florida.