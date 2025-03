Musteerifa cumplió el sueño de sus padres: Los convirtió en abuelos sin renunciar a sí misma

Detrás de la jovialidad de Musteerifa, la joven cantante cubana que está dando de qué hablar en la música urbana, hay una historia de valentía y crecimiento personal.

Ocultar su orientación sexual nunca fue una opción, pero sobre sus hombros pesaba el deseo de sus padres de verla formar una familia propia.

En una entrevista Musteerifa confesó cómo se convirtió en mamá para cumplir el sueño de sus padres de ser abuelos.

“Tuve dos hombres en mi vida. Cuando uno crece lo primero que tu mamá y tu papá te dicen es que la mujer nació para el hombre y el hombre para la mujer, pero en los sentimientos nadie manda y yo sentía una atracción por las mujeres”, dijo la artista.

Para la familia fue difícil comprenderlo: “Mi mamá se sintió mal y me dijo eres mi única hija hembra, por qué. Y yo le dije bueno, es lo que me gusta, si tú te sientes mal por eso yo voy a tener a mi hija con el último hombre que estuve y voy a darte una niña, porque Dios tiene que escucharme, no puede ser un varón, tiene que ser una niña”.

“Hablé con ese hombre, con ese muchacho y le dije ‘necesito darle una nieta a mi mamá, necesito que ella se sienta bien’”, añadió Musteerifa.

El destino quiso que a su vida llegara lo que tanto pidió, una niña, y basta con verlas juntas para saber que es su mayor felicidad, su "reina" como ella misma la llama.

En las últimas semanas el éxito musical de Musteerifa ha crecido y para muchos la chica guantanamera es la nueva revelación de la música urbana.

