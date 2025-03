Camionero cubano comparte cómo es un día de trabajo en Inglaterra

Un camionero cubano que vive en Londres ha ganado popularidad en redes al mostrar cómo es un día de trabajo trasladando contenedores por diferentes lugares del Reino Unido.

A través de su cuenta de TikTok "hgv_cuban.uk", ofrece un vistazo de su rutina diaria, desde que sale temprano en la mañana hasta que regresa a su casa por la tarde.

El joven detalla que mientras conduce pasa el día oyendo música, hablando por teléfono, mirando podcasts y disfrutando de los paisajes y lugares nuevos que descubre constantemente.

"Aquí no tienes tiempo de aburrirte", precisó.

Durante uno de sus recorridos, debió atravesar un estrecho camino con restricciones para vehículos de 7.5 toneladas.

Aunque no estaba permitido, no podía llegar al destino por otra vía. "A veces no tienes otra opción y tienes que meterte por ahí mismo", señaló.

Con apenas seis meses de experiencia en el oficio, el camionero aseguró que está "enamorado" de su trabajo.

Según explicó, una de las mayores ventajas es la libertad y tranquilidad que ofrece el empleo. No tiene a un jefe pendiente de él ni sufre el rigor de una oficina donde "no puedes ni mirar el teléfono".

También destacó que, a diferencia de otros empleos, el suyo no implica ensuciarse como en los sectores de la construcción o la mecánica. "Te pasas el día limpiecito", afirmó con satisfacción.

El cubano también habló sobre los retos para quienes desean ingresar a la profesión. Según cuenta, para obtener la licencia es necesario ahorrar al menos 3,000 libras esterlinas.

Además, a los conductores nuevos nadie les ofrece trabajo, por lo que es común empezar contratando viajes poco deseados a través de agencias y "te van a dar los empleos que nadie quiere".

Pese a estas dificultades, el esfuerzo parece rendir frutos. El joven asegura que actualmente gana más de 2,500 libras esterlinas al mes, un salario que le permite vivir con tranquilidad.

Su testimonio ha generado interés y curiosidad entre sus seguidores en TikTok, quienes a menudo le preguntan sobre los desafíos y recompensas de trabajar como camionero en el Reino Unido.

