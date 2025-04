¿Cuál baile es el mejor, reparto o K-pop? Bailarín cubano en China divide opiniones en redes

Desde China, país donde vive, el bailarín y cosplayer cubano conocido en Instagram como Aoshi dividió opiniones en las redes al preguntar qué baile es mejor, ¿el reparto o el K-pop?

La pregunta la lanzó junto a un video de una “batalla” de baile junto a una chica asiática que fue la encargada de bailar los temas de ese fenómeno musical e internacionalmente conocido que es el K-pop.

Por su parte, Aoshi fiel a sus raíces cubanas, movió el esqueleto a ritmo de reparto, ese género urbano que ha ido ganando en popularidad en los últimos años.

Más de cinco mil comentarios generó este reels, muchos de ellos celebrando la bonita conexión cultural entre ambos y por supuesto sus habilidades para el baile.

“Me encanta lo bien que se tratan a pesar de la diferencia cultural”; “Soy cubano pero definitivamente el K-pop”; “Me quedo con los dos”; “Otra comparación absurda. Soy cubana pero refiero el K-pop”; “Ambos están duros bendiciones la música es lo máximo el género que sea”; “Fiel a mi raíz cubana, pero al K-pop también le descargo”; “El K-pop también tiene mi apoyo, me gusta Black Pink”; “Arte familia y punto”, opinaron algunos.

Sin embargo, Aoshi parece que tiene una legión de seguidores cubanos porque fueron muchos los que se inclinaron por el reparto: “La china baila de ping* pero no hay sabor, la hace como una tabla de gimnasia, lo del reparto ya es otra cosa, se llama SANDUNGA”; “De verdad que el que es cubano es otro flow”; “Los dos bailaron bien pero apuesto más por el reparto me encantó como él lo bailó”; “Confieso. No me gusta el reparto. Pero verdaderamente el cubano siempre marca la talla”; “El reparto está duro, mucho cuidado porque andamos duro”; “Cuba es puro flow repartéate”; “Con mucho respeto para el K-pop pero el reparto tiene sabrosura y sabor cubano que no tiene competencia”; “Ay por favor dile a ella que no se esmere tanto que contra el reparto no puede”; “Hasta ella tenía ganas de bailar reparto”.

Después de ver esta “batalla” tú con cuál te quedas ¿K-pop o reparto?

