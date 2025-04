Gobierno impulsa producción de minibuses eléctricos mientras persisten los apagones en Cuba

Vídeos relacionados:

En medio de una profunda crisis energética nacional, con apagones diarios que afectan a toda la isla, el gobierno cubano “avanza” con un ambicioso proyecto de transporte eléctrico en la provincia de Sancti Spíritus, donde ya se encuentran en circulación cinco “ecomóviles” como parte de un plan piloto de movilidad sostenible.

De acuerdo con lo publicado en Facebook por el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, desde finales de 2023, el municipio cabecera espirituano comenzó a implementar el servicio de Ecotaxis, operado por la Empresa Militar Industrial “Coronel Francisco Aguiar Rodríguez”, como una alternativa ecológica frente al colapsado sistema de transporte tradicional.

Movilidad sin combustibles fósiles... pero con cortes de luz

Los nuevos vehículos, alimentados por energía eléctrica, forman parte de un plan más amplio que prevé la fabricación de 50 minibuses, de los cuales 23 serán incorporados próximamente en Sancti Spíritus y otros 10 en el municipio de Trinidad, aún en fase de producción.

Paradójicamente, el impulso a esta modalidad de transporte ocurre en un contexto de déficit crónico de generación eléctrica, con más de 1000 MW de afectación diaria reportados en los partes oficiales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo cual pone totalmente en duda la viabilidad práctica de estos proyectos en el corto plazo.

Detalles del servicio

El servicio se estructurará en cuatro rutas: tres en Sancti Spíritus y una en Trinidad, con paradas estratégicas en puntos clave como el Hospital Pediátrico José Martí Pérez y el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos. Cada minibús tiene capacidad para 11 pasajeros y podrá realizar hasta 10 viajes diarios, lo que permitiría trasladar aproximadamente 120 personas al día por vehículo, explicó el ministro.

Los horarios de mayor demanda ya han sido identificados: de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., franjas que coinciden con las más críticas también en cuanto a cortes de electricidad, lo que podría comprometer la continuidad del servicio si no se cuenta con una red de carga estable.

En su post, Rodríguez Dávila detalló que el precio del pasaje será de 10 pesos cubanos, con rutas que oscilan entre 4 y 5 kilómetros, lo que lo convierte en una opción económica para la población.

Carga solar y sostenibilidad futura

Como parte del proyecto, también se trabaja en la instalación de estaciones de carga alimentadas por paneles solares fotovoltaicos, lo que permitiría reducir la dependencia de la red eléctrica nacional y garantizar la operatividad incluso durante los apagones.

El plan cuenta con el respaldo del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, nutrido por los impuestos derivados de la venta de vehículos motorizados en el país, y se presentó oficialmente durante la Feria Internacional de Transporte y Logística 2023.

Entre la eficiencia y el simbolismo

Cuba no figura entre los países responsables del cambio climático global, pero ha defendido históricamente su compromiso con la reducción de emisiones. La apuesta por el transporte eléctrico se alinea con ese discurso, aunque su impacto real dependerá de la capacidad del país para garantizar electricidad estable y condiciones operativas mínimas, elementos que parecen bastante complicado ante un gobierno marcado por sus malas decisiones.

El desafío inmediato no solo es ecológico o tecnológico, sino energético y estructural, en una isla donde el transporte público convencional continúa colapsado y la movilidad es un lujo para muchos.

