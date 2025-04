Angelina Castro rompe estereotipos y confiesa con cuántos hombres estuvo en sus 16 años en el cine para adultos

Son muchos los estereotipos que existen alrededor de las mujeres, pero estos se triplican si se dedican al cine para adultos como es el caso de la cubana Angelina Castro. Es muy recurrente asociar a una actriz porno con una vida fácil en la que pululan los hombres en el ámbito sexual.

En una reciente entrevista para el podcast “Los del patio”, salió a relucir un tema que seguramente unos cuantos se han preguntado alguna vez, ¿con cuántos hombres ha mantenido relaciones Angelina Castro como actriz porno?

Sin tapujos, la actriz habló de este asunto rompiendo por completo esos esquemas que por lo regular persiguen a las mujeres en este mundo. “¿Qué tienen en mente ustedes cuando piensan que una mujer en la industria del cine para adultos se ha acostado con muchas personas? ¿Qué es muchas personas? ¿Con cuántos hombres tú piensas que me he acostado yo en el cine para adulto en 16 años de carrera?”, preguntó a los presentadores del podcast.

Los números que dijeron los tres jóvenes fueron muy abrumadores, entre 100 y 300 hombres. Angelina les preguntó entonces con cuántos hombres podría estar una mujer normal de hoy en día de unos 40 años, y la cifra osciló entre los 40 y 50 hombres.

Pero fue el número final de con cuántos se ha acostado Angelina en su carrera como actriz porno el que resultó más increíble para los presentadores.

“Yo me he acostado con 20 hombres en la industria, lo que muchas veces, entonces yo me he acostado con menos hombres que la mujer que está caminando por ahí. Si lo contamos como ‘body count’, personas con los que me acosté, fueron muchos menos que una cuarentona que anda dándola con maldad en la Calle 8”, dijo la actriz, aunque aclaró que ha tenido otras relaciones en su vida privada y personal fuera del cine.

“Esta industria me ha dado a mí la seguridad para no vivir con lo que piensa la gente, desde el momento en que yo no vivo con lo que piensa la gente, qué me importa lo que piensa la gente si yo tengo un matrimonio de 16 años, tengo dos hijos, uno mayor que ustedes y otro de 10 años. Ah sí, soy actriz de cine para adultos, pero eso para mi familia no es un shock”, agregó Angelina y aseguró que se convierte en shock dependiendo de las cadenas mentales que tengas a tu alrededor.

“Yo estoy casada con un militar, mi marido mata gente, es más aceptable eso para ustedes que yo me haya acostado con medio mundo”, los increpó nuevamente Angelina echando por tierra las ideas preconcebidas que traían los propios entrevistadores.

“Yo soy para la sociedad una ciudadana de tercera clase, un perro tiene más derechos que yo”, dijo refiriéndose a ese mundo de cuestionamientos con el que ha tenido que lidiar desde que escogió ser actriz porno, pero arremetió: “Yo existo porque hay billones de personas que me consumen”.

