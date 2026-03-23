¡No es la única! La triste despedida de Camila Arteche que ha conmovido a muchos: “Pensaba que solo me pasaba a mí”

La actriz y presentadora cubana Camila Arteche publicó el pasado sábado un video en TikTok en el que se despide de su automóvil como parte de un ejercicio de desapego consciente, y el clip se convirtió rápidamente en un momento viral que tocó la fibra de miles de seguidores.

En el video de un minuto y 28 segundos, Arteche conduce su carro por última vez mientras habla directamente a la cámara. Al vehículo lo había bautizado cariñosamente como "Mushu", en referencia al pequeño dragón guardián de la película Mulan de Disney (1998), conocido por su lealtad y su rol protector.

"Estoy practicando el desapego consciente. Voy a hacer este ejercicio junto a ustedes. Es la última vez que manejo mi carro", declaró la actriz al inicio del clip.

Arteche agradeció al vehículo por haberla acompañado en momentos difíciles. "Mushu es el nombre del dragón de Mulan. Antes de dejarlo, sí, quiero agradecerte por todo. Me protegió durante el tiempo que estuvo conmigo. Gracias porque me sostuvo en muchos momentos muy desafiantes de mi vida", expresó con evidente emoción.

La cubana recordó haber meditado dentro del carro mientras conducía, haber llevado a su madre y amigos de paseo, y haber llorado en él mientras vivía cerca de la playa y quitaba la capota. "Aquí lloré cuando vivía en la playa. Estaba quitando la capota. Uf, estaba llorando", contó.

El tono reflexivo del video dio paso también a un momento de humor al final, cuando Arteche descubrió que no tenía la llave del carro consigo: "¡No tengo mi llave! ¡Ja ja ja ja. Tú la tienes!", exclamó entre risas.

La actriz, graduada de la Escuela Nacional de Artes (ENA) de Cuba y conocida por haber conducido el reality Bailando en Cuba, convirtió la venta del automóvil en una metáfora sobre soltar lo que uno ama para abrir espacio a lo nuevo. "Tengo un gran amor por este carro, pero de alguna manera siento que es como una analogía con las cosas que uno ama mucho y tiene que dejar ir", reflexionó.

El video acumuló más de 135,600 reproducciones, 10,700 likes y 128 comentarios en pocos días, con seguidores que se identificaron plenamente con el apego emocional hacia objetos materiales, especialmente vehículos. El video se produce semanas después de que Arteche publicara desde Puerto Rico un mensaje deseando "una Cuba de abundancia, soberana y llena de libertad", y de que lanzara una campaña solidaria para recaudar fondos para su prima de nueve años, Christine Barzaga, quien enfrenta un cáncer avanzado con metástasis.

"Espero que quien lo compre lo cuide con el mismo amor con que yo lo traté, y que él siga protegiéndolo tan bien como me protegió a mí", fue el deseo con el que Arteche se despidió de su querido Mushu.