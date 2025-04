Claudia Artiles, novia de Ultrack, arremete contra seguidora que la llama guajira y le dice que se opere la barriga

En el mundo de las redes sociales muchos internautas no se miden a la hora de criticar a un creador de contenido. Claudia Artiles arremetió contra una seguidora que le hizo un comentario bastante ofensivo y fuera de lugar en una publicación.

“Eres una pura guajira opérate la barriga que está horrible Amanda es una muñeca”, decía el comentario de una usuaria en el que comparó a Claudia con la expareja de Ultrack Amanda Sanz.

La respuesta de la influencer no se hizo esperar: “Te voy a responder sin una gota de filtro para que me mires bien. Lo primero, mira tu foto de perfil para que me estés criticando, mírate primero en un espejo”.

“Segundo, estoy feliz con mi cuerpo, estoy feliz con mi barriga, y estoy feliz de ser guajira, no me avergüenzo de decir que yo vivía en un campo en Cuba, no entiendo tu comentario”, le dijo Claudia.

Sin embargo, allí no quedó su respuesta, a raíz del comentario de esta internauta invitó a las clínicas estéticas de Miami que quieran trabajar con ella a que la operen: “Gracias por tu comentario, me voy a operar gratis gracias a ti”, comentó junto a su video en TikTok haciendo gala de su ironía.

Este no es el único comentario despectivo al que ha respondido Claudia en los últimos días, otro usuario le dijo hace poco que tenía el pelo sucio y que no dejara que le apagaran su brillo, a lo que reaccionó modelando frente a la cámara con un ceñido vestido rojo.

La relación de la joven con Ultrack sigue dando de qué hablar en las redes, y aunque muchos elogian la química entre ambos y su complicidad, las críticas siempre aparecen.

