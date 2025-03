El influencer cubano Ultrack arremetió en TikTok contra los usuarios que critican la aparición de sus hijas en los videos de su actual pareja, la también creadora de contenido Claudia Artiles.

La reacción del tiktoker llegó luego de que Claudia compartiera un video en el que aparecen las niñas comiendo arroz con huevo, una publicación que generó una oleada de comentarios negativos en redes sociales. Ante la presión, Ultrack no dudó en salir al paso con un mensaje directo y sin filtros.

"A todas las personas que le molestan que mis hijas salgan en los videos de Claudia, puedes dejar un comentario para mandarte para la p****", expresó en un video publicado en su cuenta. "Yo, padre de Victoria y Libertad, autorizo ​​a Claudia que salga en sus videos. ¿Falta otra autorización por escrito? Es que al parecer hay un montón de personas que andan loquitas para buscar un problema que no va a pasar".

El influencer aseguró que las críticas provienen de personas que "necesitan algo para vivir porque su vida es aburrida" y defendió el derecho a responder públicamente: "Me encanta que me critiquen, pero también me encanta responder. Entonces cuando responda y te haga un video, no te quejes".

En tono sarcástico, añadió: "Si quieres aportar algo te dejo el cell para que me mandes dinero. Pero si lo tuyo es joder, estás bailando en la casa del trompo".

Por su parte, Claudia también se defendió en los comentarios del video. "Sí tengo autorización de su mamá para que las niñas salgan en mis videos. Vivan sus vidas. Que Amanda y yo estamos en comunicación todo el tiempo. Eso que ustedes quieren lograr no va a pasar", escribió, dejando claro que hay consentimiento de ambas partes.

El episodio ha reavivado la polémica en torno a la exposición de menores en redes sociales, especialmente cuando se trata de hijos de figuras públicas con relaciones familiares complejas.

