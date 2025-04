¿Solo hay música vulgar en Cuba? Alnny & Alex BB están rompiendo sin bajar el nivel

En medio de un panorama musical cubano saturado de letras explícitas, dos jóvenes artistas están demostrando que se puede sonar bien sin necesidad de recurrir a la vulgaridad.

Alnny & Alex BB, un dúo cada vez más popular en TikTok, están dando de qué hablar gracias a sus temas pegajosos, mensajes positivos y una estética que apuesta por el respeto y el buen gusto. Ellos saben que su carrera está comenzando, que no será fácil, pero buscan apoyos para triunfar con un estilo propio.

“Nuestra música no es vulgar, por eso no se viraliza”, comentan en sus videos, conscientes de que nadan contra la corriente en el mercado actual. Aun así, su talento ha comenzado a abrirse paso entre los usuarios de redes sociales que buscan algo distinto, algo que no insulte la inteligencia ni repita fórmulas vacías.

"Algo Bonito", "Un millón de besos" y "Nuevo Año", son algunos de los temas más recientes de estos jóvenes, que han recibido elogios por su frescura y ritmo, acumulando miles de visualizaciones en YouTube.

El respaldo del público no se ha hecho esperar. Cientos de comentarios en TikTok celebran su estilo limpio, su calidad vocal y el hecho de que se mantengan sobrios, en todos los sentidos.

“Esta es la música que se debería apoyar en Cuba”, dice un usuario. “Suena bien tropical y original”, apunta otro.

Con más de 1.900 suscriptores en YouTube y presencia en todas las plataformas digitales, Alnny & Alex BB siguen creciendo. Y aunque su camino no es el más fácil, están demostrando que en la música cubana todavía hay espacio para el arte sin obscenidades.

En tiempos donde lo vulgar parece ser la norma, estos muchachos están rompiendo esquemas… sin bajar el nivel.

