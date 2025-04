Cubano muestra algo que le impresionó desde que llegó a Lima: "Pequeños detalles que en Cuba no tenemos"

“Caballero, esto es vida”, dice un joven cubano en un video viral grabado en Lima, Perú, donde expresa su sorpresa y admiración por el cuidado, la vitalidad y la belleza de los parques en la capital peruana. El clip, publicado por el usuario @jerez_92 en TikTok, acumula miles de visualizaciones y reacciones.

“Aquí en Lima los parques no solo son espacios verdes, sino pequeñas joyas urbanas que están vivas y muy bien cuidadas”, comenta mientras muestra el riego diario, la recolección de hojas secas y la limpieza constante que permiten mantener el césped parejo y el entorno limpio. “Es un respiro para la ciudad”, añade.

El cubano también destaca la vida que hay dentro de estos espacios: ardillas que se acercan a los visitantes, adultos mayores bailando en grupo, niños jugando y perros paseando con sus dueños. “Aquí los parques no son solo árboles y bancas, caballero… esto es armonía entre humanos y animales”, reflexiona con emoción.

Al final del video, lanza un mensaje de conciencia: “No ensucies, no maltrates los árboles, no destruyas lo que embellece esta hermosa ciudad… porque esto es un tesoro”. Con un evidente tono de nostalgia, admite que este tipo de espacios “son pequeños detalles que en Cuba en estos momentos no tenemos”.

Reacciones en redes

El video ha generado cientos de comentarios, en su mayoría positivos. “Gracias por apreciar lo bueno de mi país, muchos peruanos no valoramos lo que tenemos”, comentó un usuario. Otros lo felicitaron por su actitud agradecida y su capacidad de valorar lo cotidiano. “Esto es lo que pasa cuando alguien viene de la necesidad y descubre la libertad”, escribió otro.

Varios peruanos aprovecharon para recomendarle lugares emblemáticos como el Bosque El Olivar, el Parque de las Aguas o el Pentagonito. También le recordaron que no toda Lima luce igual, y que la calidad de las áreas verdes varía mucho entre distritos.

“Esto solo se mantiene si lo cuidamos”, concluye el creador del video, que ha sido recibido con cariño tanto por cubanos como por peruanos. Puedes ver su contenido en @jerez_92 en TikTok.

Otro testimonio de un cubano en Perú

El mensaje de @jerez_92 se suma al de otros migrantes cubanos que han encontrado refugio en Perú, como el joven Leandro Hernández, quien recientemente cumplió tres meses en el país tras quedar varado en el aeropuerto de Lima debido a que Nicaragua le negó la entrada.

“Estoy aprendiendo sobre el mundo real porque a mí me sacaron de Narnia”, dijo entonces Hernández, al reflexionar sobre su proceso de adaptación a una cultura distinta y su salida forzada de Cuba por motivos políticos. Su historia, también publicada en redes sociales, conmovió a miles de personas.

Ambos testimonios reflejan el contraste entre la precariedad y control en la isla con la experiencia de libertad, orden y acceso a espacios públicos en otros países. Una realidad que conmueve y despierta reflexiones sobre lo cotidiano, tanto en quienes llegan como en quienes ya habitan estos espacios.

