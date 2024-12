"Los tentáculos del régimen cubano": joven activista está varado en Perú tras rechazo de Nicaragua

El joven activista cubano Leandro René Hernández Ibarra ha denunciado este lunes en la red social X (antes Twitter) que se encuentra varado en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, en Perú, después de que el gobierno de Nicaragua le haya denegado la entrada a su territorio, lo que, en su opinión, demuestra "los tentáculos del régimen de Cuba".

"Soy un joven cubano que ha disentido abiertamente de las políticas del régimen que domina mi país y eso siempre me buscó problemas con la Seguridad del Estado. A tal punto que ahora mismo estoy varado en el aeropuerto de Lima, Perú porque los tentáculos del régimen llegan hasta Managua, que es su mascota, y estoy en un limbo migratorio porque no puedo salir de Lima y no puedo entrar a Managua. No puedo ir, ni siquiera, a El Salvador. No me dejaron embarcar. Es un vuelo con la aerolínea Avianca y no me dejan arribar ni siquiera para llegar a El Salvador, donde hay que hacer un trasbordo antes de ir a Managua. Hago este vídeo para que Latinoamérica aprenda hasta dónde llegan las garras del comunismo cubano", dijo en un video compartido en X.

Hernández Ibarra sigue en estos momentos varado en el aeropuerto de Lima, en un limbo migratorio, después de 48 horas sin saber cómo acabará su caso. "Ayer logramos encontrar un boleto a Guyana con varias escalas, pero una de las aerolíneas, Avianca, tiene una máxima, según le explicaron en Información, de un máximo de 24 horas para hacer un trasbordo internaciona. Pasado ese tiempo (él lleva 48 horas en el aeropuerto) no le permiten subir a un vuelo.

"Al verme en esa situación, acudí a las entidades migratorias", señala el activista cubano, aclarando que mostró a las autoridades de Inmigración peruanas que tiene todo en orden: reservas de hoteles, billetes pagados; el e-mail de Nicaragua denegándole su acceso al país y la imposibilidad de poder regresar a Cuba. Fue entonces, tras 48 horas en el Duty Free, que decidió pedir asilo político.

Poco después aclaró en la red social X que está a la espera de que las entidades de Relaciones Exteriores, encargadas de tramitar su refugio, se personen en el aeropuerto. "Mientras tanto debo seguir vagando por el Duty Free del aeropuerto el tiempo que se demoren", señaló.

En marzo de 2022, el joven cubano Leandro René Hernández Ibarra denunció las amenazas de la Seguridad del Estado, durante un interrogatorio al que fue citado. En un video compartido en X, el activista contó cómo la Policía política lo amenazó utilizando incluso a su familia.

Según el joven, sus interrogadores le preguntaron si ya tenía “noviecita nueva”, a sabiendas de que había terminado su relación después de que su novia hubiera sido amenazada en la dirección de su escuela con ser expulsada del centro si seguía con él. También le afearon que no sea el hijo que merece su padre, que tanto ha luchado por la revolución.

El joven respondió a través de las redes sociales, reivindicando su postura en contra del régimen de Díaz-Canel y compartiendo la foto de la citación que le había enviado la Seguridad del Estado. Para sus interrogadores, su postura no es legítima sino que sólo busca fama.

En junio de 2022, el régimen cubano le impuso una multa de 3.000 pesos a este joven activista como represalia a una publicación suya en la que se burló y llamó dictadores a Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel.

Ahora se enfrenta a las represalias de la Seguridad del Estado, a quien responsabiliza de llevar a cabo maniobras que han desembocado en la prohibición de entrada a Nicaragua.