Humor: Estudiante de Medicina parodia cómo sería una clase de ginecología con la canción "Mano" de Bebeshito

El tema “Mano” de Oniel Bebeshito sigue siendo tema de debate en las redes por su letra controversial, salidita de tono y con demasiadas insinuaciones sexuales; sin embargo, hay quienes se lo han tomado con humor como es el caso de este estudiante de Medicina cubano.

Marco Portales, compartió en sus redes un ocurrente video en el que parodia cómo sería una clase de ginecología con este tema del reguetonero.

“El profe de Gineco enseñando cómo se hace una exploración”, escribió junto al video que desató las risas de sus seguidores.

Con una fingida seriedad el joven, en plan profesor, va siguiendo paso a paso lo que dice Bebeshito en la letra de su canción como si estuviera frente a una clase.

Por suerte, los comentarios al video de Marco siguieron la misma línea del humor: “Algo mejor que esa explicación no creo... Candela”; “Un médico sabroso, que te hace trabajos con todos los dedos”; “Oye esas exploraciones no me la enseñaron en Gineco mi profe parece que no sabía”; “Creo que no me enseñaron bien las exploraciones en Gineco”; “Para eso se utiliza el índice y el del medio no quieras cambiar la teoría”; “Ave María el que vaya a una consulta con ese doctor”; “Por qué Oniel Bebeshito no sacó este tema cuando roté por Ginecología”.

Ciertamente Oniel se ha caracterizado por incluir en sus canciones una letra demasiado explícita que sitúa a las mujeres como objeto sexual y de deseo, pero con “Mano” muchos dirían que “se le fue la mano”, y valga la redundancia.

Por su parte, Marco Portales, aprovecha sus experiencias como estudiante de medicina para compartir en redes videos divertidos de sus interacciones con otros médicos, pacientes, enfermeras y también sobre sus rotaciones por cada especialidad por la que pasa.

