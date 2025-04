"Los animales se están muriendo de hambre": Cubana muestra estado de zoológico en Matanzas y las redes estallan

Un video publicado en TikTok ha causado conmoción en redes sociales al mostrar las condiciones en las que se encuentran los animales de un zoológico en Cuba, ubicado en Matanzas. En las imágenes, compartidas por la usuaria @sheyreyes03, se evidencia la desnutrición de varios ejemplares, la precariedad de las instalaciones y la ausencia de público en un recinto que, según denuncia, “debería estar dedicado a los niños”.

"Los animales en pésimas condiciones. Zoológico de Cuba", dice el texto que acompaña el video, que ya supera las 86.000 reacciones, más de cinco mil compartidos y miles de comentarios. La creadora del contenido relata con indignación que la entrada cuesta 10 pesos cubanos para adultos y 5 para niños, pero lo que se encuentra dentro dista mucho de un espacio recreativo.

“Los monos se comieron los platanitos rapidísimo del hambre”

Durante su recorrido, Sheyla expone las escenas que más la impactaron: “Nada más que entramos al zoológico, lo primero que vimos fueron estos animalitos que, como pueden ver, estaban secos de flacos”. Explica que muchas áreas del parque, como las tiendecitas, estaban cerradas, y que lo único a la venta era alcohol. “El zoológico estaba vacío, caballero, no había ni un alma. Ya se podrán imaginar por qué. Lo único que estaban vendiendo era cerveza. En un zoológico que es para niños, cerveza... pero bueno, ¿quién nos entiende?”

La joven describe cómo los animales reaccionan al ver comida: “Miren los monitos, los pobres. Nosotros les llevamos platanito y se lo comieron rapidísimo del hambre tan grande que pasan”. En otra escena, muestra a felinos tumbados en el suelo: “Las jaulas aquí están en pésimas condiciones. Miren estos animales sin fuerzas para levantarse, porque miren lo que comen: eso es hueso. Porque no se piensen que ahí le echan carne ni nada de eso. No, eso es hueso. Y gracias que le están echando aunque sea el hueso, porque un día yo fui y un león se estaba comiendo una col”.

También lamenta el deterioro de las instalaciones: “Esto que ven aquí era una tiendecita donde vendían peceras, pescados. Esto estaba lleno de agua con unos pescaditos preciosos. Y ya eso no existe”. Comparando con sus recuerdos, añade: “Yo recuerdo cuando era una niña, mi mamá me traía aquí y en esta piscina había una cantidad de flamencos horrible. Y ya no queda casi nada”. Luego reflexiona: “Este zoológico es bastante grande, pero por gusto, caballero, porque no hay personas. No hacen actividades para los niños. Nadie se motiva a venir aquí porque los animales están, vaya, en pésimas condiciones”.

“Ese león ruge y se desmaya”: una indignación masiva

El video ha generado una avalancha de comentarios, la mayoría de ellos cargados de dolor, indignación o sarcasmo. Entre los mensajes más repetidos se encuentran frases como: “Ese león ruge y se desmaya”, “Maltrato animal”, “Si Dios existe, ¿por qué abandonó Cuba?”, “¿Por qué no lo sueltan? Así no se debe tener esos animales”, “No puede haber una asociación para salvar a los animalitos?”, “Imagínense… si las personas en Cuba viven en condiciones míseras, qué dejamos para los animales”, “Eso se llama socialismo... lo tenemos en Venezuela desde hace 25 años”, “Los animales están como mi gente de Cuba, muriendo de hambre”, “Rescaten a los animales” y “No deben tener un zoológico”.

Los comentarios no solo cuestionan la situación de los animales, sino también la estructura política del país, la inacción de las autoridades y la ausencia de respuesta por parte de instituciones o asociaciones protectoras. Muchas personas expresaron su dolor tras ver el video, afirmando que no pudieron terminarlo. Otros usuarios preguntan directamente qué se puede hacer, cómo ayudar o a qué organismo denunciar.

Zoológicos cubanos: una crisis reiterada

Este no es un caso aislado. En diciembre de 2024, se denunció en redes sociales la desnutrición extrema de un antílope en el Zoológico de 26, en La Habana, hecho que generó también fuertes críticas y cuestionamientos sobre la efectividad de la Ley de Bienestar Animal en la isla. La imagen del antílope fue acompañada de testimonios que describen animales sin agua, bajo el sol, con infecciones visibles y sin atención veterinaria.

Días antes, otro reportaje mostraba el estado ruinoso del mismo zoológico capitalino: jaulas oxidadas, estanques secos, caminos en mal estado, basura acumulada y animales desaparecidos. Ya en mayo de ese año, se había reportado la insólita escena de un mono escapado del recinto, caminando por la Avenida 26 escoltado por un perro callejero.

Otros zoológicos provinciales también han sido objeto de denuncias. En octubre, el minizoológico “Elpidio Valdés” de Songo La Maya quedó completamente inundado y sin más animales que un cocodrilo, evidenciando abandono total. En Baracoa, el zoológico Ruperto Anfiloquio Suárez Castellanos ha perdido a la mayoría de sus ejemplares por enfermedades, desnutrición y falta de alimento para aves.

El mismo zoológico, nuevas especies… pero sin condiciones

Paradójicamente, el Parque Watkin había recibido en julio de 2024 un lote de especies exóticas, entre ellas un puma, un jaguar y un leopardo, provenientes del Zoológico Nacional. En ese intercambio, se enviaron cinco leones desde Matanzas a La Habana, “para diversificar la fauna” y “aliviar la carga alimenticia”. En ese momento, el parque quedó en cuarentena para la adaptación de los nuevos animales y se anunció la incorporación de más especies como parte de la oferta recreativa del verano.

Sin embargo, las imágenes y denuncias actuales muestran que la instalación sigue careciendo de lo más básico: alimentos, higiene, mantenimiento y atención veterinaria.

Un sistema sin capacidad de respuesta

La situación de los zoológicos cubanos se ha convertido en un símbolo de la crisis estructural que atraviesa el país. La falta de recursos, la indiferencia institucional y el colapso de servicios básicos se reflejan con crudeza en estos recintos. La llamada “ley fantasma” de protección animal es constantemente cuestionada por los ciudadanos, quienes insisten en que no se cumple ni fiscaliza.

La viralización de este video no solo ha expuesto una situación puntual de maltrato animal, sino que ha reactivado el debate sobre la pertinencia misma de estos espacios en un país donde, ni humanos ni animales, parecen tener garantizadas sus necesidades más elementales.

