Familia de hombre desaparecido en La Habana pide ayuda urgente para encontrarlo

La familia de un hombre que desapareció en circunstancias desconcertantes en La Habana ha solicitado ayuda urgente a la comunidad para localizarlo.

Rosalía Suárez Said, familiar de la persona desaparecida, compartió un mensaje en Facebook apelando a la solidaridad de los cubanos para encontrarlo.

El señor, identificado solo como Omar, reside en la calle San Mariano #70, entre Buenaventura y San Lázaro, reparto Lawton, municipio 10 de Octubre.

Salió de su casa con rumbo a la panadería el domingo y desde entonces no ha regresado.

Su familia teme que haya perdido la orientación o no recuerde cómo volver a su hogar, pues en los últimos tiempos ha empezado a presentar problemas de pérdida de memoria. "Disociaciones, pero hasta ahora no parecían graves", aclaró Suárez Said.

Omar es maestro y metodólogo jubilado. No es de La Habana, pero lleva un tiempo en la capital para ayudar en el cuidado de su mamá.

"Urgente se busca", escribe Rosalía en su publicación, explicando que cualquier dato, por mínimo que sea, será sumamente importante para poder encontrar a Omar sano y salvo.

La familia también ha habilitado un número de contacto (+53 5 2723492) al que las personas pueden llamar si tienen alguna información sobre el paradero del anciano.

La publicación comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, generando una ola de apoyo y solidaridad entre los internautas, quienes han compartido el mensaje con la esperanza de que alguien pueda tener información clave que ayude a resolver este angustioso caso.

Este tipo de situaciones, aunque dolorosas y alarmantes, resaltan la importancia de la solidaridad en tiempos de incertidumbre, especialmente cuando se trata de la seguridad y bienestar de un ser querido, y cuando no existen canales de información oficial a los que acudir.

