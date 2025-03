No hay rastro de Doraiky: Angustia y desconcierto ante su misteriosa desaparición

Vídeos relacionados:

Los familiares de Doraiky Águila Vázquez, una mujer de 48 años de la que no sabe nada desde la madrugada del pasado sábado 15 de marzo, buscan desesperadamente alguna pista sobre su paradero.

Según relatos de sus allegados, Doraiky fue vista por última ese sábado, cuando salió vestida con un vestido amarillo. Desde entonces, no se ha tenido contacto con ella. Su teléfono celular está apagado y sus redes sociales no han registrado actividad reciente, lo que aumenta la preocupación de quienes la conocen.

Captura de Facebook/Vania Fiallo

Su esposo y sus hijos la buscan desesperadamente, con el corazón roto, esperando que regrese a casa sana y salva. Cada minuto que pasa, su ausencia se hace más angustiante y la incertidumbre se convierte en un dolor insoportable, se lee en varios comunicados que circulan en redes sociales.

A catorce días de su desaparición, el caso ha movilizado a vecinos, activistas y usuarios en redes sociales, que se han volcado en su búsqueda ante la ausencia de un sistema oficial efectivo para reportar estos casos.

El usuario Duniesky Rodríguez Vargas también expresó su desesperación en redes sociales con una serie de preguntas que reflejan la angustia de la comunidad:

"¿Cómo es posible que alguien desaparezca así sin más? ¿Cómo es posible que unos niños no puedan saber de su madre y se consuman en la incertidumbre? ¿Cómo es posible que una madre no pueda volver a tener cerca a su hija? ¿Cómo es posible que, a pesar de los esfuerzos de todos, ella siga sin aparecer? ¿Cómo es posible que diversas personas planteen haberla visto pero nadie tenga la capacidad de retenerla hasta que lleguen los familiares o algún conocido que le ponga un final feliz a esta triste historia? ¿Cómo es posible que pasen ya casi 14 días y las autoridades que han sido alertadas no tengan aunque sea una pista del paradero de Doraiky? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde fue que no la encontramos a pesar de que sus familiares y en especial su esposo han estado desesperados buscándola por todos lados? ¿Cómo es posible que las propias redes sociales e incluso la solidaridad humana hayan sido incapaces de ubicar el paradero de una madre, una hija, una esposa, una amiga extremadamente querida por todos?".

Captura de Facebook/Duniesky Rodríguez Vargas

Águila, de 48 años, salió caminando de su casa en la barriada de Lawton la noche del pasado 15 de marzo y, desde entonces, no se han tenido más noticias de ella, precisaron familiares en publicaciones en Facebook.

Su familia ha ofrecido una gratificación económica de 350,000 pesos para quien la localice y consiga retenerla hasta que llegue la familia.

Con el objetivo de facilitar la búsqueda, las plataformas independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) activaron la Alerta Yeniset, creada para los casos de desapariciones de mujeres en Cuba, y precisaron detalles sobre las características físicas y vestimenta de Águila, a partir de la consulta con sus familiares.

La mujer tiene el pelo canoso, tez trigueña, ojos grandes de color carmelita, mide 1.68 m de estatura y pesa 65 kg; además, como marca identificable, tiene una mancha en el tobillo derecho.

