Joven cubana cumple el sueño de su abuela de vivir juntas en Estados Unidos

Una joven cubana logró cumplir uno de los anhelos más grandes de su abuela: emigrar a Estados Unidos y comenzar una nueva vida juntas.

“Mi abuelita un día me dijo que tenía el sueño de conocer los EE. UU. Desde ese entonces, su sueño se convirtió en el mío. Hoy las dos estamos cumpliendo nuestro sueño y aún no me lo creo”, escribió la usuaria Mariela Genao en un emotivo video compartido en TikTok.

El clip, que rápidamente ha conmovido a miles de personas, muestra una serie de imágenes que retratan la relación cercana entre ambas: primero en Cuba, compartiendo momentos cotidianos, y luego ya en territorio estadounidense, visiblemente felices y agradecidas por esta nueva etapa.

La historia de la joven compartida en su perfil @marielagenaor ha tocado el corazón de muchos usuarios, quienes han elogiado el gesto de amor, gratitud y compromiso de la nieta.

Para muchos, el video representa la esperanza de miles de familias cubanas que sueñan con reencontrarse y empezar una vida con más oportunidades fuera de la isla.

Además del componente emocional, esta historia refleja una realidad cada vez más común: la migración familiar motivada por el deseo de proteger y cuidar a los seres queridos en un entorno más favorable.

En este caso, la promesa de una nieta se convirtió en una realidad que ahora ambas disfrutan juntas en el llamado “sueño americano”.

