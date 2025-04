Cubano revela cuánto pagó de renta en Miami en un año

El creador de contenidos cubano Deivis Núñez (@deivis_nunez) compartió en un video viral la suma total que desembolsó en concepto de renta por su vivienda en Miami.

El conocido influencer asegura que durante el año 2024, él y su familia pagaron a la propietaria de la vivienda que alquila unos 32,400 dólares, a razón de 2,700 mensuales.

"Esto me llevó a plantearme si no tiene más sentido pagar lo mismo con el propósito de que la casa sea mía", reflexionó Núñez.

En su análisis, cuestiona si es más conveniente rentar que asumir una hipoteca a largo plazo. "Hay gente que piensa que estar rentado es mejor que pagar la casa durante 30 años sin saber qué ocurrirá en el futuro inmediato, pero yo no lo veo así", afirmó.

"¿De qué pérdida me están hablando? Si dejas de pagar una renta no te dejan ahí viviendo, pues no. Lo mismo pasará si ese dinero, en lugar de rentar, lo dedico a pagar una hipoteca", sentenció.

El debate sobre renta versus propiedad vuelve a estar sobre la mesa, especialmente en ciudades con altos costos como Miami.

Comprar una casa por primera vez en Estados Unidos no es tan difícil como muchas personas piensan. Existen opciones accesibles como los préstamos respaldados por la Administración Federal de Vivienda (FHA) que permiten comenzar con solo el 3,5% del valor del inmueble.

Además, ofrecen ventajas como requisitos más flexibles, aceptación de puntajes de crédito bajos y menores costos de cierre. Sin embargo, los agentes inmobiliarios advierten que en el pago inicial se deben considerar entre un 4% y un 5% adicionales por gastos de cierre.

En total, se recomienda ahorrar alrededor del 7,5% del precio de la vivienda, lo que equivale a 15,000 dólares para una casa de 200,000.

El problema es que muchos cubanos recién llegados no logran reunir esas cantidades, ya sea por el salario bajo o porque invierten más en comprar carros, electrodomésticos, en remesas, en hacer viajes, y por eso ven el acceso a la vivienda como un verdadero reto.

