Administración Trump avanza en construcción del muro fronterizo con México: DHS emite exención para acelerar tramo en California

La administración Trump ha endurecido las políticas migratorias, incluyendo la cancelación de permisos de permanencia (paroles) para migrantes que ingresaron a través de CBP One. Se ha ordenado la salida inmediata de estos migrantes, y se les ha advertido sobre sanciones penales y civiles si no cumplen con la orden. Además, se ha anunciado la eliminación de la aplicación CBP One.