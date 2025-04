Encuentran a un hombre ahorcado en carretera de Santiago de Cuba

El cuerpo de un hombre ahorcado fue encontrado el martes en una carretera de Santiago de Cuba, en lo que presuntamente fue un suicidio.

La noticia la dio en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien se encuentra investigando el triste suceso.

"Comentan que estaba ahí desde el domingo", dijo.

Una joven llamada Yeline Domínguez confirmó que la víctima era su tío.

"No es mentira, es mi tío y desde el domingo está muerto allí", afirmó.

El hecho ocurrió en la carretera que va para el Hospital Clínico, muy próximo a la cerca perimetral de la región militar de la localidad.

"Está bien cerca de la región militar, con tantas personas que pasan por ahí, ¿cómo nadie vio eso?", cuestionó una santiaguera.

Numerosos testigos refirieron haber pasado por una zona después del reparto Santa María, rumbo al parque Ferreiro, después del Trébol, donde había varias patrullas de la Policía y y carros de Criminalística.

La víctima, según un residente, era un muchacho residente en el barrio Reparto Militar La Ceiba.

"Las personas se obstinan, no hay comida no hay medicinas, tienen hijos y no tienen ni pan ni leche que darles para que puedan ir a la escuela, y optan muchos por quitarse la vida para no sufrir y salir de esta pesadilla", comentó una mujer.

