Guardias de centro migratorio apostaban quién sería el próximo en suicidarse en campamento de ICE

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Un testimonio estremecedor desde el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos ha desatado indignación, tras conocerse que guardias habrían apostado dinero sobre cuál detenido sería el próximo en suicidarse, en medio de un entorno marcado por el hambre, la desesperación y la negligencia.

La denuncia proviene de Owen Ramsingh, un exdetenido que pasó semanas en el Campamento East Montana, en Texas, una instalación masiva levantada en el desierto para albergar a miles de inmigrantes. Según su relato, contado a la agencia AP, escuchó a un guardia comentar que había aportado 500 dólares a una apuesta interna sobre el próximo suicidio dentro del centro.

El impacto de esa conversación fue aún mayor porque él mismo había llegado a contemplar quitarse la vida.

El testimonio no es un caso aislado, sino parte de un panorama mucho más amplio que revela lo que ocurre dentro de este campamento, donde el dolor humano se acumula día tras día. Más de cien llamadas al 911 registradas en cinco meses documentan intentos de suicidio, convulsiones, peleas violentas y emergencias médicas sin atender adecuadamente.

“Cada día parecía una semana, el campamento era mil veces peor que una prisión”, describió Ramsingh tras su deportación a Países Bajos.

Las condiciones denunciadas dibujan un escenario extremo: hacinamiento, falta de alimentos, enfermedades que se propagan rápidamente y acceso limitado —o inexistente— a atención médica. Dentro de las tiendas de campaña, donde viven miles de personas, dormir se convierte en un lujo y la desesperación en una constante.

Un cubano de unos 50 años relató que pasó semanas suplicando medicamentos para tratar la diabetes y la hipertensión sin recibirlos. Desesperado, terminó aceptando deportarse voluntariamente a México, separándose de su esposa y su hijo en Estados Unidos por miedo a morir dentro del centro.

Otro momento crítico ocurrió cuando un migrante cubano de 55 años murió tras un intento de autolesión. El médico forense determinó que fue un homicidio por asfixia después de que guardias lo sometieran por la fuerza.

Las cifras reflejan una realidad alarmante: al menos seis intentos adicionales de suicidio quedaron registrados en llamadas de emergencia, además de un caso confirmado de suicidio de un migrante nicaragüense.

Aunque las autoridades aseguran que los detenidos reciben atención adecuada, los testimonios apuntan a lo contrario. Denuncian raciones escasas, instalaciones insalubres, uso de la fuerza por parte de guardias privados y un deterioro constante de la salud mental.

En medio de este escenario, la revelación de apuestas entre el personal del centro no solo expone una posible deshumanización extrema, sino que agrava la sensación de abandono y vulnerabilidad entre quienes están detenidos.

Mientras crecen las críticas y algunos legisladores piden el cierre del campamento, miles de migrantes —muchos sin antecedentes penales— siguen atrapados en un sistema que, lejos de ofrecer protección o justicia, parece empujarlos al límite.

Para muchos cubanos y otros migrantes, el llamado “sueño americano” termina convertido en una pesadilla dentro de estas carpas en el desierto.

Las condiciones en los centros de detención de ICE han sido objeto de creciente escrutinio. Investigaciones previas también documentaron al menos 60 violaciones a normas federales en distintos centros del país. Paralelamente, ICE ha expandido su capacidad de detención mediante un contrato de hasta 1,300 millones de dólares para habilitar espacios comerciales como centros de detención.