La usuaria cubana @anivysbarros compartió en TikTok un video que ha tocado el corazón de muchos. En él se le ve llorando dentro del avión, emocionada por regresar a Cuba y reencontrarse con su gente. “Nunca perderé mi identidad”, escribió sobre las imágenes, que incluyen también vistas de Cienfuegos, su ciudad natal, conocida como “La Perla del Sur”.

El video, acompañado por la canción “Cuba Isla Bella”, muestra no solo la emoción del viaje, sino también el orgullo de volver a las raíces. Esta cubana contó que iba a abrazar a su madre y a su abuela, y que no podía dejar de compartir ese momento tan especial con quienes la siguen.

La publicación no tardó en hacerse viral. En los comentarios, se mezclan la nostalgia, el amor por la tierra y también, cómo no, la polémica. Muchos usuarios se sintieron identificados con su emoción y dejaron mensajes como: “Ese sentimiento no se compara con nada”, “Lloré contigo, todos los cubanos entendemos ese regreso” o “Cienfuegos es lo más lindo que tiene Cuba”.

Otros, sin embargo, aprovecharon para abrir debate. “Por eso la cosa está como está, piden asilo y después regresan”, comentó un usuario, mientras otro agregó: “Tanto luchar por irse y luego vuelven como si nada”. Estas opiniones reflejan una discusión habitual en redes: el choque entre la nostalgia por Cuba y las decisiones migratorias.

A pesar de las críticas, la mayoría de las reacciones fueron positivas. Muchos cienfuegueros comentaron con orgullo sobre su ciudad y agradecieron el video por mostrar su belleza. “Mi bella ciudad del mar”, “Cienfuegos siempre en el corazón” y “Gracias por este regalo visual”, fueron solo algunos de los mensajes de apoyo.

En respuesta a todo el revuelo, @anivysbarros aclaró que su intención nunca fue generar controversia, sino compartir un momento genuino de alegría familiar. “Solo quería mostrar lo que sentí al volver a casa”, dijo en uno de sus comentarios. Y lo cierto es que su video logró eso: despertar emociones en miles de cubanos, estén donde estén.

