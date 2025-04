La guerra de los carteles: Colocan nueva valla en Hialeah, esta vez con el rostro de los "verdaderos traidores"

La nueva valla publicitaria en Hialeah muestra los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Daniel Ortega, junto con el mensaje "The real traitors – To their people. To freedom. To human rights" (Los verdaderos traidores - A sus pueblos. A la libertad. A los derechos humanos).