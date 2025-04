María Elvira Salazar habla sobre valla publicitaria contra congresistas y sobre posible suspensión de viajes a Cuba

La congresista María Elvira Salazar reaccionó con ironía a la valla publicitaria colocada junto a una autopista en Miami-Dade que los califican de traidores a ella, a Carlos Giménez, a Mario Díaz Balart y a Marco Rubio.

En entrevista con Mario Vallejo para Univision, Salazar dijo que a los que pagaron la valla le diría lo mismo que a quienes creen que el Socialismo es bueno.

Dice que a quienes creen que el Socialismo es bueno los emplaza a ir dos semanitas a Cuba a vivir el Socialismo; y en este caso a quienes los llaman a ellos “traidores” los invita a viajar dos semanas a Washington y ver de cerca lo mucho que ellos trabajan.

“Eso es lo mismo que le estoy diciendo a la gente que pusieron la valla... ¿Nosotros traidores?”, cuestionó.

“Yo les doy la oportunidad de que vengan y estén conmigo dos semanas pa’ que vean lo que es trabajar de verdad para el distrito 27”, concluyó.

En días recientes, a propósito de la valla Salazar había declarado al Miami Herald, a través de su portavoz: “Nadie en el Congreso de EE.UU. ha luchado más que yo por los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen de la dictadura. Esto es propaganda barata al estilo castrista”.

¿Está de acuerdo María Elvira con la suspensión de viajes y remesas a Cuba?

En otra parte de la entrevista -que será emitida en su totalidad este domingo- la congresista dio su opinión sobre la petición de Giménez de suspender viajes y remesas a Cuba.

“La realidad es que Jiménez tiene una cuota de verdad. Nosotros los cubanos tenemos que entender que nosotros somos los primeros que pedimos que el embargo se mantenga y somos los primeros que lo violamos”, dijo.

“Nosotros somos los primeros que venimos aquí y pedimos asilo, y al año y tres meses nos vamos para allá, para Varadero, a celebrar los 15 de la niña... Eso es una barbaridad, eso no se puede estar haciendo”, añadió.

Resta por escuchar si en la entrevista completa la congresista matizó su respuesta, y si está del todo de acuerdo, o no, con su colega en el Congreso.

La valla de la que todo el mundo habla en Miami

La polémica valla publicitaria colocada en plena autopista Palmetto acusa de “traidores” a los políticos cubanoamericanos del sur de la Florida, por no respaldar a la comunidad inmigrante frente a las fuertes políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

La imagen del cartel muestra los rostros en blanco y negro del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, juntos a los representantes cubanoamericanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.

Todos aparecen sobre un fondo rojo, acompañados por la palabra “TRAITORS” (traidores), en letras mayúsculas blancas.

Debajo, el mensaje remata con una triple acusación: “To immigrants. To Miami-Dade. To the American Dream” (“A los inmigrantes. A Miami-Dade. Al sueño americano”).

En la parte inferior del cartel, se lee el mensaje “Protect TPS / Protejan TPS” (Estatus de Protección Temporal), acompañado de la bandera de Venezuela, reforzando la denuncia hacia el aparente desinterés o rechazo de los aludidos en mantener esa política migratoria humanitaria.

Según reportó El Nuevo Herald, la valla forma parte de una campaña impulsada por el Caucus Hispano Demócrata del Condado Miami-Dade, una organización vinculada al Partido Demócrata, que denuncia la inacción y el silencio de estos líderes republicanos frente a las recientes medidas de Trump.

La acción publicitaria llega en un momento en que el presidente Trump ha reactivado medidas extremas de control migratorio, incluyendo el uso de una antigua ley de guerra para enviar a cientos de presuntos pandilleros a una prisión en El Salvador.

Además, más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela enfrentan la pérdida de su estatus legal tras el anuncio de que se eliminarán programas de libertad condicional y se limitará el TPS, parte de un esfuerzo sistemático por desmantelar las protecciones migratorias establecidas durante el gobierno de Biden.