Hijas de El Taiger recuerdan a su padre con nostalgia a seis meses de su trágica muerte

A seis meses de la trágica muerte del reguetonero cubano El Taiger, sus hijas, Yaliet y Ana Paloma, lo han recordado con emotivos mensajes en redes sociales, dejando ver el profundo vacío que su partida ha dejado en sus vidas.

En su perfil de Instagram, Yaliet, la hija mayor del artista compartió un conmovedor video en el que aparece en brazos de su padre. Junto a las imágenes, se lee un mensaje desgarrador que resume el inmenso dolor que aún la embarga.

"Seis meses, la mitad de un año se dice y no me lo creo. Es inevitable el dolor que tengo en mi corazón por ti. Tu ausencia me parte el alma. No hay momento que no te recuerde. Todos los días vives en mí, en mi mente, en el recuerdo de cada foto, cada video, de tu sonrisa, tu olor, tus ocurrencias... como me decías tú: ‘Caridad’. Solo le pido a Dios que te tenga en un lugar lindo, junto con mi abuela y mi abuelo, y que me cuides desde el cielo, a mí y a mis hermanos", expresó.

En su mensaje, Yaliet también pidió justicia por la muerte de su padre y dejó claro que aún no puede perdonar a quienes se lo arrebataron: “También pido justicia para ti papá y que Dios perdone a quien lo hizo yo nunca podría porque me arrebató el amor más sincero y bonito del mundo el tuyo papá te amo”.

Por su parte, la pequeña Ana Paloma, la hija menor de El Taiger, encendió una vela este 10 de abril en honor a su padre y también compartió unas palabras llenas de ternura.

“Papi, te extraño mucho. Siempre pediré por ti. Que tu luz siempre me alcance. Te amo, papito mío”, se lee en un post en Instagram de la niña.

Este jueves, Teresa Padrón, ex manager del artista visitó la capilla en el Cementerio de Colón donde descansan sus restos en compañía de familiares y fanáticos.

