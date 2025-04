Fuerte cruce de palabras entre tía de Damian y Teresa a raíz de fallida pena de muerte por asesinato de El Taiger

La tía de Damian Valdez Galloso arremetió contra Teresa Padrón, luego de que la exmánager de El Taiger se mostrara insatisfecha porque la fiscalía desestimó pedir pena de muerte para Damian por el asesinato del reguetonero, ocurrido en octubre de 2024.

En un video publicado en su canal de YouTube, Evelyn, quien es tía política de Damian, lanzó fuertes palabras contra Teresa.

“Teresa ¿Quién coñ… eres tú para juzgar si una persona vive o muere? ¿Quién eres tú?”, así de tajante se mostró la mujer, que a continuación desglosó los tres deseos que -en su opinión- la “lámpara de Aladino” habría concedido a Teresa.

Esos deseos son: que encontraran a Damian, que pasaran la acusación de asesinato de segundo grado a primer grado y por último que se hiciera justicia… algo que la tía de Damian considera que ya se ha hecho, aunque su sobrino todavía no ha sido condenado.

“Ya lo tuyo no es justicia, ya lo tuyo es capricho, ya lo tuyo es cabroná, ya lo tuyo es descaro, ya lo tuyo es seguir en las redes ¿Qué quieres ahora? ¿Que lo maten? Mira, para tu des-sueño, porque no vas a poder dormir, Damian va a seguir respirando”, añadió la mujer visiblemente alterada.

“Lo que tú estás haciendo, tú que dices que crees en Dios, no es cosa de Dios, no. Las personas que creen en Dios no actúan de la manera que estás actuando tú […] Una persona que cree en Dios no le desea la muerte a nadie. Lo tuyo es una venganza”, agregó.

Evelyn dijo que lo que pasó con El Taiger fue “una consecuencia” de la vida que estaba llevando, y reprochó a Teresa que no lo hubiera ayudado más en vida a salirse de ese mundo.

“Ahora después de muerto queriéndote hacer la madre de las niñas, la Santa Teresa, la que quería más a El Taiger que nadie… No, mami, sigue yendo a tu cementerio”, concluyó Evelyn, que en su mensaje no escatimó fuertes palabras y hasta groserías que aludieron a la madre de Teresa Padrón.

“Las cosas no son como tú las dices, las cosas no son como tú las piensas”, dijo también, dejando entrever que puede haber sorpresas en el juicio.

La respuesta de Teresa

La exmánager y amiga cercana del reguetonero asesinado no tardó en responder, aunque su respuesta estuvo exenta de la virulencia de quien la atacó primero.

“Donde quiera que Jose esté, con Papa Dios, el sabe todo lo que Teresa ha hecho, él lo sabe”, dijo sin entrar demasiado en la cadena de ofensas y argumentos de Evelyn.

A continuación, Teresa pidió que no se hable de su madre fallecida y pidió respeto.

“A mí no me importa que hablen de mí, pero no hablen de mi mamá, mi mamá para mí es sagrada. Vamos a respetar a la familia de las personas”, dijo, al borde las lágrimas.

Padrón finalizó su intervención reafirmando su compromiso con El Taiger y con la familia de este.

“Yo estoy bien conmigo y yo sé todo lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo. No solo por José sino también por la familia de José y ello saben quién yo soy”, concluyó, sin mencionar a Damian ni entrar en detalle en la agresiva polémica que inició la tía de Valdez Galloso.

El pasado 24 de marzo se conoció la decisión de la Fiscalía de Miami Dade de no pedir la pena de muerte para Damián Valdez-Galloso en el caso de asesinato de El Taiger, decisión con la que sus familiares no se han mostrado conformes.

La decisión de la Fiscalía ha generado opiniones divididas entre los seguidores y fanáticos de El Taiger que exigen justicia por su asesinato. Mientras unos están en desacuerdo con que no se pida la pena de muerte, otros opinan que se hará justicia si Valdez-Galloso pasa el resto de sus días en prisión.

La Fiscalía dijo que de llegar a un juicio estarían pidiendo para el acusado cadena perpetua. Además del cargo de homicidio en primer grado, Damián Valdez-Galloso está siendo acusado de manipulación de evidencias y posesión de armas de fuego.