La Melliza le envía mensaje a La Dura: "Las influencers más lindas y más duras de Miami somos tú y yo"

La Melliza, cuyo nombre de pila es Yainelis Ramírez, se ha ganado el cariño de la comunidad cubana en redes sociales, y es que la influencer con su naturalidad y desparpajo no pierde oportunidad para sacarle una sonrisa a cualquiera con sus ocurrencias y su sinceridad sin filtros ni medidas.

La creadora de contenido se ha propuesto llamar la atención de otra influencer cubana muy popular, La Dura, y con ese humor que la caracteriza insiste en resaltar que son grandes amigas y tienen un gran parecido.

Miguelín David, que siempre se hace eco de las locuras de La Melliza, compartió en sus historias un video en el que esta se deshace en elogios hacia la esposa de Jacob Forever.

“Ya me sigue La Dura, ahora sí vas a ver mis historias”, dice emocionada mientras enseña en su teléfono que tiene a la influencer como su seguidora en Instagram.

“Con lo linda que yo siempre digo que tú eres, porque verdad que perra, aparte que nos parecemos, todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me dice ‘tú eres igualita a La Dura, qué linda tú eres’, y yo orgullosa porque la verdad no es por nada, pero estamos entre tú y yo, las influencers más lindas de Miami y más duras somos tú y yo”, dice mientras de fondo se escucha la risa de Miguelín.

Diliamne vio el video de La Melliza y no perdió la oportunidad de reaccionar con mucho cariño hacia ella: “Aw tan linda”, escribió junto a un emoji de ojitos lloros y otro de corazón.

La Melliza junto a Miguelín David, Laurita, El Moreno, La Flaca Verónica y Juliette Valle continúan escalando en la preferencia de la farándula cubana en las redes sociales y ganándose el cariño y el respeto del público.

