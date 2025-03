La Dura estrena nuevo bolso Hermès y sus seguidores pierden la cuenta: "Señora Forever ni uno más"

La influencer cubana La Dura ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una nueva adquisición de lujo que es la envidia de las amantes de los bolsos de marca.

Esta vez, compartió en su cuenta de Instagram el unboxing de un exclusivo Mini Kelly de Hermès en color amarillo pastel, un bolso que ha desatado decenas de comentarios y reacciones en redes sociales.

El Mini Kelly, uno de los modelos más icónicos de la casa de moda francesa, es una versión más compacta del clásico Kelly, diseñado originalmente en los años 30 y popularizado por la princesa Grace Kelly de Mónaco.

Este pequeño pero elegante accesorio, confeccionado en lujosa piel y con detalles meticulosos, es considerado un objeto de deseo para las amantes de la moda. Su precio varía según el material y la rareza del modelo, pero puede oscilar entre los 8,000 y 25,000 dólares en el mercado de lujo.

Los seguidores de La Dura no tardaron en reaccionar al video del unboxing, destacando no solo la belleza del bolso, sino también la impresionante colección de Hermès que la influencer ha acumulado en los últimos años.

“Señora Forever ni uno más, que cute”; “Ese color es perfecto, disfrútala mi vida, te lo mereces”; “La que puede, puede y la que no, la ayudamos a poder”; “¿Otra Hermès de 25 mil?”; “Yo he llegado a la conclusión que soy masoquista cómo me gustan”; “Esas carteras tuyas con sus colores pastel”; “La que faltaba la amé es mi color preferido”; “Veo mucha gente llena de odio, no critiquen y hagan sus diligencias para que se hagan de sus cositas”, comentaron algunos.

Entre sus otros modelos de la exclusiva firma se encuentran varios Birkin y Kelly en distintos colores y tamaños, piezas que confirman su pasión por la moda de alta gama y el lujo.

Con cada nueva adquisición, La Dura reafirma su estatus como una de las influencers más glamorosas del momento, dejando claro que su colección de Hermès sigue creciendo sin límites.

Preguntas frecuentes sobre La Dura y su afición por los bolsos Hermès