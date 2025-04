Piden donaciones a cubanos para restaurar icónica escultura vandalizada en Baracoa

Vídeos relacionados:

Ciudadanos cubanos y perfiles oficialistas pidieron donaciones y apoyo para restaurar una icónica escultura erigida en memoria del español Vicente Rodríguez, en Baracoa, y vandalizada en días pasados.

La internauta identificada como Lari Mar, que suele compartir noticias de perfiles oficialistas, hizo un llamado a la población para donar dinero y comprar los materiales que necesita el escultor Abel Lobaina para realizar la figura del Pelú en bronce luego de que quedara derrumbada completamente en el paseo peatonal del centro de Baracoa.

"Todas las personas que quieran apoyar esta idea y quieran donar para comprar los materiales que hacen falta, comuníqueselo directamente al autor de la obra y dónenle lo que puedan directamente a él (Abel). Aquellos que puedan hacerlo tienen la posibilidad a través de su número, de contactarlo, a los que me han escrito directamente a mi messenger le vuelvo a dar las gracias por sus deseos de pronta recuperación de una obra escultórica para nuestra ciudad de Baracoa", escribió la usuaria.

Según precisó, corresponde restaurar la estatua, pagar a su autor y dar con el paradero de quienes la destruyeron. No obstante, nunca se responsabilizó a las autoridades por ello ni se les pidió asumir la reparación de la obra.

Richard López Castellanos, que lleva el perfil "Macondiano de Baracoa", calificó de patético el vandalismo y lo ubicó en una cadena de actos semejantes entre los cuales se inscriben hechos contra la estatua de Oscar Montero, "Cayamba", contra la figura de Mariana Grajales, y otros en espacios públicos, donde se roban bombillos, lámparas, postes, cables eléctricos.

"En cada ocasión lo mismo: nadie ajeno a la malsanidad del proceder ve nada, nadie enfrenta, nadie avisa a tiempo, nadie denuncia nada, nada, nada. Por la razón que sea, ceguera total. Y la delincuencia, abrigada y como sin rostro, riéndose a solas. De todo, y también, de todos", escribió.

Al respecto, denunció que aún se debe a los baracoenses la colocación de la escultura de Enriqueta Favez, la primera mujer que ejerció la medicina en América.

"Ya seguramente hay quienes, luego del percance con la estatua del Pelú, esgrimen inconveniencia de instalar en un lugar público la escultura que honra a la primera mujer en ejercer la medicina en la mayor de las Antillas. Es igual a no salir a la calle por miedo al tránsito, no caminar de noche porque pueden asaltarte, no hacer porque para qué, no vivir porque el final es la muerte", concluyó.

El pasado año, la misma Lari Mar, ante el deplorable estado que presentaba la estatua, había pedido a organizaciones de la Ciudad Primada, principalmente a la Logia, que colaboraran en la donación de 120 dólares, MLC o 40 mil pesos cubanos para la restauración de la estatua del Pelú, "lo más rápido posible".

Un mes después, las autoridades del régimen ya estaban restaurando la estatua por el aniversario 513 de la ciudad.

El Pelú, conocido por su cabello rizado y sus caminatas infinitas por el malecón, hablando solo o saludando con solemnidad, se convirtió en parte viva del paisaje urbano de Barcoa.

Según cuenta la leyenda, Vicente, hombre de negocios español radicado en la isla, poseía una amplia lista de propiedades en Santiago de Cuba. En un momento de su vida, su negocio quebró y decidió marchar hacia la ciudad de Baracoa, en busca de mejoras económicas.

Arribó a la villa en un estado de total miseria. Al llegar imploró a los vecinos de la localidad por agua, alimentos y techo, pero debido a su peculiar y desaliñada figura fue continuamente rechazado.

Ante tal comportamiento, el español agotado y triste colocó sus rodillas al suelo -supuestamente, en el exacto lugar donde se erigió la estatua- y maldijo a la ciudad y a todos aquellos que habitaban en ella.

La estatua que lleva su nombre, inaugurada en el paseo peatonal de Baracoa en 2018, fue construida entre el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Fundación Caguayo.

