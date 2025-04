"Tenía para el Tesla, pero no tenía para el enchufe": Así comenta un cubano escena de su vecindario

Una escena tan surrealista como graciosa captó la atención de miles en redes sociales.

El video, compartido por la popular cuenta @onlyindade, muestra un Tesla estacionado junto a un edificio en Miami, mientras un largo cable negro cuelga desde una ventana del segundo piso, aparentemente para cargar el auto desde un apartamento.

“Vecina, vi aquí en el vecindario quien acaba de comprar un Tesla nuevo, pero ¿y esto qué bolá, asere? ¡Pa’ la pinga! Tenía pal Tesla, pero no tenía para meterle un enchufle (sic) por ahí. ¡De pinga!”, se escucha decir con tono burlón a un cubano que narra la escena.

Aunque no se sabe con certeza si el propietario del Tesla es cubano, el ingenio mostrado ha sido bautizado como una muestra más de la famosa “ingeniería criolla”.

El video se volvió viral en cuestión de horas, y los comentarios no se hicieron esperar: “Están cargando el Tesla como si fuera un celular con 2%”, escribió Only in Dade. Otros bromearon con frases como “Probablemente en Hialeah”, “Ese bill de la luz viene más caliente que el motor” o “La que puede puede, y la que no critica”.

La escena ha recordado otros casos documentados por CiberCuba donde propietarios de Tesla improvisan enchufes en plena vía pública o usan generadores caseros. Aunque la imagen refleja un desajuste entre el lujo del vehículo y la precariedad del recurso, también muestra cómo, en Miami, el humor y la creatividad van siempre de la mano.

Este no es un caso aislado. En enero de 2025, un conductor de Tesla en Miami fue captado utilizando un tomacorriente de un centro comercial para cargar su vehículo, generando debate sobre el uso de recursos públicos.

El video, también compartido por Only in Dade, acumuló más de 8,800 "me gusta" y comentarios mixtos, algunos criticando al conductor por ser un "aprovechado”.

En otro incidente, una pareja de abuelos cubanos se quedó bloqueada mientras conducía un Tesla por Miami, provocando el enfado del conductor y las risas de los demás ocupantes del vehículo. La abuela, desesperada, exclamó: “¡Cag... en la madre de La Tesla!”, mientras intentaban entender los mensajes del sistema del auto.

Cuando la tecnología de punta de los vehículos Tesla se encuentra con la creatividad y el humor característicos de la comunidad cubana en Miami, generan situaciones que, aunque pueden parecer inusuales, forman parte del folclore urbano de la ciudad.