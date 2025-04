No hay distancia ni tiempo capaz de apagar el amor entre una madre y su hija. Así lo demostró @rosy89913, una cubana que vivió uno de los momentos más intensos y emotivos de su vida al reencontrarse con su pequeña. Las imágenes del encuentro, rebosantes de ternura y lágrimas, hablan por sí solas: la niña corre hacia su madre y ambas se funden en un abrazo que parece contener todos los días de espera, nostalgia y amor contenido.

El emotivo reencuentro habría tenido lugar en Surinam, donde familiares esperaban vivir este momento tan esperado. Al verla llegar a su hija, esta madre no dudó ni un segundo en lanzarse sobre ella.

La publicación del video no tardó en viralizarse, desatando una oleada de reacciones cargadas de empatía y emoción. “Me sacaste las lágrimas, cómo abrazas a la niña… me hiciste recordar a mi papá y a mi hija”, escribió un usuario. “Imposible no llorar”, comentó otro. “Qué alegría tan grande, bendiciones”, “Tengo fe de que pronto abrazaré a los míos también”, “Esto es lo más hermoso que he visto en mucho tiempo”, “Se me aguaron los ojos”, “No te conozco, pero lloré contigo”… los mensajes se contaban por cientos, y todos compartían un mismo sentimiento: el deseo profundo de reencontrarse con los suyos.

Muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, se sintieron reflejados en la historia. El dolor de la separación, las ausencias que se alargan en el tiempo y el anhelo constante de volver a abrazar a los seres queridos son heridas comunes para miles de familias. Lo vivido por @rosy89913 y su hija se ha convertido en símbolo de esperanza para quienes siguen esperando ese instante.

Este abrazo no fue solo el de una madre y su hija: fue también el abrazo de todas las familias cubanas que sueñan con reencontrarse. Un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor siempre encuentra el camino.

