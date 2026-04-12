Ulises Toirac se reencuentra con Jorge Martínez y le dedica un emotivo mensaje

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El humorista cubano Ulises Toirac compartió en Facebook un emotivo mensaje sobre su reencuentro con el actor Jorge Martínez, conocido cariñosamente como "el Yoyi", ocurrido el viernes.

Ulises estuvo invitado al programa de YouTube "La familia cubana", en el que Jorge es uno de sus presentadores.

"Entre las cosas que más disfruté anoche, estuvo reencontrarme con el Yoyi", escribió Toirac al inicio de su publicación, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

El humorista no escatimó palabras para expresar su admiración por su colega y amigo: "Jorge Martínez es uno de los actores a los que más admiro, respeto y quiero. No sólo por su talento y profesionalismo, sino por su calidad humana, su carisma y su sencillez. Y su valor".

El reencuentro despertó recuerdos de su trabajo conjunto en el programa "¿Jura decir la verdad?", el espacio humorístico de la televisión que Ulises creó en 2001 inspirado en el clásico radial "La tremenda corte", donde interpretaba al personaje "Chivichana", y que cada semana tenía un invitado diferente.

Según recordó Toirac, la participación de Martínez en ese show fue una de las más exigentes que se diseñaron para un invitado: "El guion iba de que el espíritu de Chivichana se le metía dentro, por tanto tenía que actuar como él mismo (su persona) y como el delincuente de la serie".

Lejos de achicarse ante el reto, el actor lo asumió con energía: "Fue una prueba compleja. Pero Yoyi le partió pa' arriba con un entusiasmo envidiable y se divirtió (nos divertimos todos) en el proceso", escribió Ulises, quien calificó aquel episodio como "uno de los capítulos que con más alegría recuerdo".

El mensaje cerró con una declaración de afecto directo y sin rodeos: "Se te quiere, broder. Siempre y grande".

Jorge Martínez es uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión cubanos, con una filmografía que abarca desde "La bella del Alhambra" (1989) hasta "Últimos días en La Habana" (2016).

Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de adversidades. Hacia 2013 fue diagnosticado con cáncer en el pulmón izquierdo, lo que le costó la extirpación de ese órgano.

En 2023 enfrentó un segundo diagnóstico maligno, esta vez en la garganta, con un pronóstico inicial de seis meses de vida. Afortunadamente superó ambos episodios.

Martínez también sufrió la censura del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) en 2006, cuando su programa "El Expreso", que conducía en Cubavisión, fue cancelado tras transmitir su propia boda en televisión.

En 2025, el actor recordó ese episodio con una mezcla de indignación e ironía: "Nos trataron como delincuentes", dijo, para añadir: "ninguno de esos dirigentes existe, y yo sigo existiendo como artista".

Este no es el primer reencuentro público entre Toirac y Martínez. El 25 de junio de 2024, ambos se habían vuelto a ver en La Habana, un momento captado en video que también generó reacciones emotivas entre sus seguidores.