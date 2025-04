La Dura abre las puertas de su clóset: ¿Cuáles son las prendas más barata y más cara de su colección?

Finalmente, La Dura logró satisfacer la curiosidad de sus miles de seguidores; la influencer cubana abrió las puertas de su clóset y enseñó a detalles lo que guarda en este espacio privado de su casa.

En un programa para el canal de YouTube de Adrián Peachy, la esposa de Jacob Forever ofreció un recorrido por su clóset desvelando muchos detalles de interés para sus fans.

Lo más leído hoy:

La Dura mostró la distribución en este espacio y confesó que debido al movimiento constante de las prendas que usa para vestir, no suelen estar mucho tiempo en su clóset y las regala a su hermana o amistades: “Trato de tener cosas que les puedo dar un segundo uso o que no he usado todavía”.

Sin embargo, hay tres piezas que La Dura atesora desde 2016, unos zapatos, una cartera pequeña y su primer vestido de diseñador que fue un regalo de Jacob.

Adrián, como muchos de sus fanáticos, quiso saber cuáles son las prendas más barata y más cara de su colección. La más barata resultó ser una cartera de Shein y las más caras dos Birkin de Hermès de los que ha presumido anteriormente, dentro de su amplia colección de bolsos de esta marca de lujo.

“Yo lo mismo me puedo poner una prenda económica que me pueda costar 10 dólares y puedo usar una prenda cara”, confesó La Dura, asegurando que lo más importante para ella es que le guste y no que sea de diseñador.

Pero si hay una pieza especial para La Dura en ese clóset y que le trae los más lindos recuerdos es el vestido que usó en la recepción de su boda con Jacob.

Sin lugar a dudas este fue un momento de sinceridad y transparencia de La Dura, pues permitió a sus seguidores conocer una parte de esa mujer que deslumbra en redes con cada foto.

Preguntas frecuentes sobre La Dura y su colección de moda