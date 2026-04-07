"Cada quien es libre de opinar": Así respondió La Dura a los que la juzgan por su nueva relación

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Junto a una foto en la que posa en una playa luciendo un conjunto amarillo despampanante, La Dura respondió con calma y firmeza a quienes la critican por haber iniciado una nueva relación sentimental tras su separación de Jacob Forever.
La influencer cubana Diliamne Jouve González publicó una Instagram una historia en la que contestó una pregunta directa de sus seguidores: "Qué piensas de las personas que la juzgan por comenzar una nueva relación y verse feliz".
Su respuesta no dejó lugar a dudas: "Lo que pienso es que cada quien es libre de opinar lo que desee. Desde el desconocimiento es muy fácil juzgar, y está bien, no pasa nada".
Lejos de dejarse afectar, La Dura fue un paso más allá y reafirmó su identidad con seguridad: "Yo sé quién soy, la mujer que siempre he sido y la que seguiré siendo. Y lo más importante, las personas que realmente me importan también lo saben".
Cerró su mensaje con una declaración que resume su momento actual: "De eso se trata la vida… de ser feliz, de vivir en paz y de disfrutar cada momento con gratitud. Hoy me siento exactamente así, feliz y en paz".
Las críticas tienen un origen claro: su romance con Jorge Carlos Pajón con quien oficializó la relación el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, apenas meses después de confirmar su separación de Jacob Forever tras más de 12 años juntos.
Desde entonces, no han parado de mostrarse. Hace poco viajaron a Bahamas, donde una foto viral de Pajón haciendo plancha en la arena con La Dura recostada en su espalda desató todo tipo de comentarios, desde piropos hasta comparaciones con Jacob Forever.
No es la primera vez que La Dura sale al paso de este tipo de señalamientos. Antes ya había dejado claro su postura: "hace muchos años dejó de importarme lo que opinen o piensen de mí personas que ni tan siquiera me conocen".
Preguntas frecuentes sobre la nueva relación de La Dura y las críticas recibidas
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué La Dura está siendo criticada por su nueva relación?
La Dura ha recibido críticas por iniciar una nueva relación sentimental con Jorge Carlos Pajón poco después de confirmar su separación de Jacob Forever, con quien estuvo más de 12 años. Las críticas en redes sociales se centran en el rápido inicio de su nuevo romance y el constante compartir de momentos juntos en plataformas digitales.
¿Qué ha dicho La Dura sobre las críticas a su vida personal?
La Dura ha respondido a las críticas asegurando que cada quien es libre de opinar, pero que no le importa lo que piensen personas que no la conocen. Afirma que se siente feliz y en paz en su nueva etapa de vida, y que su enfoque principal es su bienestar y el de su hija.
¿Cómo ha oficializado La Dura su relación con Jorge Carlos Pajón?
La Dura y Jorge Carlos Pajón oficializaron su relación el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, compartiendo fotos románticas en Instagram. Desde entonces, han mostrado abiertamente su relación, a pesar de las críticas y comparaciones con Jacob Forever.
¿Cómo se ha mostrado La Dura en redes sociales tras su separación?
Desde su separación de Jacob Forever, La Dura se ha mostrado segura y decidida a vivir su vida sin preocuparse por las opiniones externas. Ha compartido momentos de felicidad y paz junto a Jorge Carlos Pajón, demostrando que está enfocada en disfrutar su nueva etapa personal y profesional.
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