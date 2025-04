Alexis Valdés dedica sentidas palabras por la muerte de Vargas Llosa: "Un lujo de ciudadano en cualquier urbe donde vivió"

Vídeos relacionados:

El actor, humorista y escritor cubano Alexis Valdés compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales tras conocerse la muerte de Mario Vargas Llosa, a quien calificó como “el escritor que más me ha iluminado, inspirado, acompañado y enganchado en toda mi vida”.

“Hace pocos días, escribí por su cumpleaños. Hoy por su fallecimiento”, comenzó Valdés en una publicación difundida en sus cuentas en redes, acompañada de un extenso texto donde rindió homenaje al escritor peruano.

Valdés relató que tuvo el privilegio de tomar una clase con él en un curso de literatura, experiencia que describió como “lecciones inolvidables”, y también que lo conoció brevemente en el Festival de Cine de San Sebastián, donde le confesó su admiración: “Maestro, le dije, soy un gran admirador de su obra”.

El actor recordó que Vargas Llosa le dijo que su novela preferida era La tía Julia y el escribidor. “Y qué pena no ver la versión cinematográfica”, añadió Valdés, quien también expresó su impresión por haber tenido “ese pequeño instante de intimidad con un hombre inalcanzable”.

En su homenaje, recordó sus reconocimientos como Premio Nobel de literatura, Premio Cervantes, Premio Rómulo Gallegos y lo definió como " un gran pensador. Un exquisito intelectual”. Y añadió: “Un lujo de ciudadano en cualquier urbe donde vivió”.

Valdés lamentó que se intente juzgar a figuras como Vargas Llosa por su postura ideológica: “En este mundo polarizado, culturalmente banalizado, achacado, desorientado y empequeñecido, algunas personas se fijan más en sus preferencias ideológicas”, criticó. “A un creador como Mario Vargas Llosa, hay que agradecerle por siempre lo que ha dejado como legado para la cultura en nuestra lengua”.

Cerró su mensaje con una reflexión tomada de su programa Huevos duros: “Lo peor de las dictaduras es que terminan manchando a todo el mundo”.

El homenaje ocurre apenas cinco días después de que Valdés le dedicara otro mensaje por su cumpleaños número 89: “Hoy cumple 89 años, esta leyenda viva de la literatura. He leído casi todos sus libros. Si es que no los he leído todos”, escribió entonces. “Algunos de ellos son de lo mejor que se ha escrito en lengua hispana”, agregó, mencionando títulos como La ciudad y los perros, La casa verde, Confesiones de una niña mala y Conversación en la catedral.

“Tuve la inmensa dicha de hacer un curso de escritura literaria con él. Y lo que nos ha hecho vale para toda la vida. No olviden leer uno de sus libros al menos. Son geniales”, exhortó en ese mensaje de felicitación, llamándolo: “El maestro. El genio. El cadete. A don Mario”.

Mario Vargas Llosa falleció este domingo 13 de abril en Lima, a los 89 años, según confirmaron sus hijos. Fue un crítico firme del socialismo cubano y una de las voces más influyentes del pensamiento liberal en español. Su obra, su pensamiento y su papel como referente intelectual del siglo XX y XXI continúan recibiendo homenajes en todo el mundo.

Sus restos serán incinerados en una ceremonia privada, conforme a su voluntad.

Más allá del homenaje personal de Alexis Valdés, la figura de Mario Vargas Llosa merece ser recordada como uno de los grandes arquitectos de la narrativa contemporánea en español.

Desde su primera novela, La ciudad y los perros (1963), que revolucionó la literatura latinoamericana con su estructura coral y crítica al autoritarismo, hasta títulos emblemáticos como Conversación en La Catedral o La fiesta del Chivo, su obra fue clave para comprender los dilemas morales, políticos y humanos del continente. Reconocido con el Nobel de Literatura (2010), el Premio Cervantes y, más recientemente, como el primer autor en español en ingresar en la Academia Francesa (2023), su legado trasciende fronteras.

Vargas Llosa no solo escribió novelas; defendió la libertad individual y denunció los totalitarismos con la misma vehemencia con la que construía personajes complejos y memorables. Su literatura seguirá iluminando a generaciones futuras, como testimonio del poder transformador de las palabras.

