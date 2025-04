Cubana en EE.UU. pide ayuda para encontrar trabajo "en lo que sea": Tiene a su madre en Cuba con cáncer

El influencer cubano Dairon Cano hizo un llamado a través de sus redes sociales para ayudar a una madre cubana que emigró recientemente a Estados Unidos y que, tras cuatro meses en el país, no ha logrado encontrar empleo, a pesar de contar con permiso de trabajo y documentos en regla. La mujer, visiblemente afectada, explicó que está dispuesta a trabajar “en lo que sea”, desde limpiar platos hasta cuidar niños, con tal de poder apoyar a su esposo —el único que actualmente trabaja— y poder ayudar a su madre enferma de cáncer en Cuba.

“Lo que sea, trabajar. Nosotros los cubanos lo que hacemos es trabajar, pero hace cuatro meses que estoy aquí y no he podido trabajar”, dijo la mujer en el video. Cano, mientras la acompañaba, pidió a su audiencia que le brinden un “trabajito” a esta madre que solo quiere salir adelante. “Tiene permiso de trabajo, tiene sus papeles, pero no ha conseguido nada. Por favor, si alguien puede ayudarla, escríbanme y yo los pongo en contacto”, expresó el tiktoker.

La publicación generó una ola de reacciones en redes sociales, con cientos de comentarios que van desde mensajes de aliento hasta ofertas concretas de empleo. Muchos expresaron admiración por la actitud trabajadora de la mujer. “Dios la bendiga con un buen trabajo señora, tantas personas que no quieren trabajar y usted echándole ganas para salir adelante, mucha fe que va a conseguir un buen trabajo”. Una usuaria escribió: “Pobre mujer qué pena me da, los trabajos están difíciles, sigue buscando lo vas a encontrar bendiciones” Otra comentó: “Aquí en Miami, en la capital de los jugos, donde trabajo yo están buscando trabajadoras”; “Ponme en contacto con ella bendiciones, tengo algo para ella”, se lee en otro comentario.

Muchos destacaron las dificultades de encontrar empleo en Miami y sugirieron trasladarse a otros estados. “Salgan de Miami , en otros Estados hay muchísimas más opciones además Miami es muy caro.” “Mimi vénganse a Las Vegas, en los casinos entran los dos y más barata la renta.” “De madre y yo que llevo casi tres años aquí y nada, me choca el horario de mi niño de la escuela.”

También hubo testimonios de otras personas en situaciones similares. “Yo llevo 8 meses y ya estoy cansada de hacer aplicaciones de ir a lugares, siempre dicen ahora no necesitamos, déjame tu número y nada.” “Ya si no es por relaciones no se consigue nada, es triste y doloroso decir esto pero es la realidad.” Una madre comentó: “Yo llevo casi 9 meses y no encontrado nada porque mi niña sale a la 1 y 50 y no tengo en que trabajar aunque sea media mañana.”

No obstante, la mayoría de los mensajes mantenían un tono esperanzador: “Dios los ayude, hermana, bendiciones”; “Dios la bendiga por ayudarla bendiciones, lo encontrarás pronto”; “Dios te ayudará no pierdas la fe bendiciones”; “Dios te va a bendecir y todo se va a solucionar, sigue adelante”; “Señora no se desespere los días malos también pasan, solo ten fe y confía.”

Este caso se suma a una larga lista de historias que Dairon Cano ha visibilizado a través de sus redes. En enero, ayudó a un joven cubano que consiguió empleo en Miami tras varios meses de dificultades económicas. En marzo, compartió el testimonio de una madre con estatus migratorio I-220A que trabaja en un food truck en Homestead mientras estudia para superarse. También ha dado visibilidad a situaciones como la de una familia que recuperó a su perro robado en Miami gracias a la presión mediática, o la de un vendedor peruano de collares que recibió apoyo tras ser encontrado vendiendo en las calles.

Aunque estos casos no representan la totalidad de su labor, evidencian el impacto concreto y humano de la plataforma que Cano ha construido. Su contenido se ha convertido en una herramienta de denuncia, ayuda directa y conexión entre migrantes necesitados y una comunidad dispuesta a tender la mano. “Vamos a apoyarla familia, vamos a apoyar a esta cubanita que está aquí”, dijo recientemente al hablar de uno de estos casos, reafirmando su compromiso con quienes saben lo que es empezar desde cero.

La historia de esta madre cubana, lejos de ser una excepción, refleja las múltiples barreras que enfrentan los migrantes al llegar a Estados Unidos, incluso con papeles en regla. Sin embargo, también muestra el poder de la solidaridad y la resiliencia que caracteriza a una comunidad que, dentro y fuera de la isla, no deja de ayudarse.

