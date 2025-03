Cubana en EE.UU. con I220-A conmueve con su historia: "Desde que llegué a este país superándome, trabajando duro"

Una cubana que vive en Estados Unidos y posee estatus I-220A compartió su historia en TikTok, donde relató las dificultades que enfrenta en su intento por salir adelante en el país. Su testimonio, difundido por el influencer Dairon Cano (@dairon_cano_aguila), ha generado una ola de apoyo en redes sociales.

"Soy I-220A, todavía no tengo residencia, hay muchos lugares que no nos aceptan si no tenemos residencia, estoy estudiando, superándome, desde que llegué, hace dos años y medio llegué aquí a este país, superándome, trabajando duro. Trabajé en un bakery, he trabajado limpiando casas, he trabajado cuidando en home, he trabajado cuidando niños especiales, pasé mi curso de RBT, pasé mi curso de nursing assistant y ahora estoy haciéndome CNA", contó en el video.

Además, explicó que actualmente solo cuenta con su empleo en un food truck en Homestead, Florida, donde trabaja con el apoyo de personas que le han tendido una mano. "Gracias a Ivonne y a Lulo, gracias a ellos que me han ayudado, me han dado una mano (...) Estamos en un momento de una situación bien difícil porque no tengo ahora nada más que esto, gracias a Dios, y tengo dos niños, es duro y estamos tratando de echar adelante y ya", expresó con visible emoción.

El video se ha vuelto viral, y cientos de personas han expresado su respaldo a la trabajadora. "Fuerza, Gladys, tú eres una guerrera. Sigue adelante, Dios te bendiga", escribió un usuario. Otro comentó: "También soy I-220A y sé lo duro que es, pero no te rindas". Varias personas anunciaron que pasarán a apoyarla en su lugar de trabajo, mientras que otros destacaron su esfuerzo: "Que te lluevan los clientes y las propinas, un abrazo de cubana a cubana" y "Mucho éxito, Gladita, 100% recomendado".

Otros usuarios la describieron como una mujer luchadora. "Yo la conozco, es maravillosa, una luchadora de verdad", escribió alguien, mientras que otro comentó: "Para allá vamos a apoyar, tenemos que ayudarnos entre todos". También hubo mensajes de aliento: "Dios te va a bendecir y todo se va a solucionar, sigue adelante" y "Me ha hecho llorar mucho, pero sé que tienes un lindo futuro por delante". Un usuario mostró entusiasmo por visitarla: "En cuanto pueda voy, pan con minuta y guarapo, qué rico". "Gladita, te lo mereces, ya verás que todo se arreglará", concluyó otro comentario.

En el perfil del negocio "La Minuta y Más" (@cubana_minuta_homestead) se publicó otro video en el que la cubana promocionó los productos que ofrecen: "Buenas tardes, mi gente, aquí acabamos de abrir hace un mes este food truck, le estamos ofertando el especial de la casa que es minuta, guarapo, pan con bistec, pan con croquetas, pan con tortilla, pan con lechón, tamalito y más", explicó.

Dairon Cano animó a la comunidad a apoyarla, visitando el establecimiento: "Vamos a apoyarla familia, vamos a apoyar a esta cubanita que está aquí, que está trabajando duro aquí día a día en Homestead".

La historia de esta cubana refleja los retos que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos, especialmente aquellos con el estatus I-220A, quienes no tienen residencia y ven limitadas sus oportunidades laborales. Su determinación por salir adelante, estudiar y trabajar en diversos empleos resuena con muchas personas que han pasado por situaciones similares.

El caso de esta cubana es uno más dentro de la red de apoyo que la comunidad ha tejido en redes sociales, con la participación de personas como Dairon Cano, quien ha ayudado a visibilizar múltiples historias de migrantes que buscan oportunidades para prosperar en Estados Unidos. Casos similares han ocurrido en el pasado, como el de Jorgito, un joven cubano en Miami que consiguió empleo tras recibir ayuda de la comunidad, o el de las madres cubanas en Homestead que pidieron ayuda para encontrar trabajo. Cano también ha extendido su apoyo a otros inmigrantes, como se vio en el caso del vendedor callejero peruano en EE.UU. al que ayudó con su negocio.

