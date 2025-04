Wow Popy respalda a Charly & Johayron tras demanda por usar la imagen de El Taiger: "La tranka siempre va a estar con nosotros quieran o no"

El revuelo en redes tras la demanda anunciada por las madres de las hijas de El Taiger contra el dúo urbano Charly & Johayron ha provocado reacciones intensas, entre ellas la del cantante Wow Popy, quien salió en defensa del homenaje realizado en el último concierto del dúo, donde se recreó con inteligencia artificial la imagen de El Taiger sin autorización.

El gesto, aunque emotivo para muchos fanáticos, ha sido calificado como una falta de respeto por parte de las madres de las hijas del fallecido artista, quienes ahora planean iniciar acciones legales por el uso de su imagen sin consentimiento.

En medio de la controversia, Wow Popy en los comentarios a una publicación de Un Martí To Durako con el video de la abogada de la familia expresó su opinión sin filtros: "Ya tu sabe. Lo primero que deberías preocuparte es si Jose en vida iba a ir al concierto y pienso que sí, luego no tanto lo que costó hacer eso sino con el amor que se hizo”.

“Está bien que no estén de acuerdo con lo que se hizo pero ¿sabes algo? Yo no la he visto a usted señora hablar del Damián ese. La tranka siempre va a estar con nosotros quieran o no. Justicia para Jose”, añadió Wow Popy dirigiéndose a la abogada que representa a las madres de las hijas del fallecido reguetonero.

Aunque el uso de la inteligencia artificial para revivir a artistas fallecidos ha generado debates éticos a nivel internacional, en este caso el dilema se intensifica por el fuerte vínculo emocional que el público tenía con El Taiger y por el componente legal que entra en juego.

Hasta el momento, ni Charly & Johayron han ofrecido declaraciones formales sobre la demanda, pero sus fans continúan mostrándoles apoyo masivo, convencidos de que el gesto fue hecho “con amor” y no con intenciones comerciales.

