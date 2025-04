Identifican al joven motorista herido de gravedad en un accidente en Holguín

Vídeos relacionados:

El joven identificado como David Alzar Suárez permanece en estado crítico tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras conducía una moto en la provincia de Holguín.

El siniestro ocurrió en la madrugada del pasado sábado 12 de abril en la ciudad de Holguín, cuando fue embestido por una máquina en la intersección de las calles Cables y Máximo Gómez.

Lo más leído hoy:

David fue trasladado de urgencia a un hospital de la provincia, donde recibe atención médica especializada. Su familia vive momentos de angustia, y las redes sociales se han convertido en un espacio de oración colectiva por su recuperación.

Una de las muestras más conmovedoras la dio Leidi Combos Holguín, quien compartió un mensaje en Facebook que ha sido replicado por otras personas.

"Por favor todas las personas que me conocen y las que no, seguidores, familiares y amigos, les pido una cadena de oración por la pronta recuperación de David Alzar. Hace pocos días tuvo un accidente en su moto, donde su vida está completamente en manos de Dios, ya que no se puede hacer nada”, escribió.

“Aquí, mi niño, tienes una familia desesperada y amigos que con mucho dolor no se apartan de ti… Señor, en tus manos está que pueda recuperarse, solo tú puedes hacer ese milagro”, culminó su emotivo texto.

Captura de Facebook/Leidi Combos Holguín

También Mari Hechavarría Suárez, familiar del joven, expresó en otra publicación: "Que Dios ponga su mano para nuestro primo David Alzar Suárez. Es un niño. Todos estamos pidiendo porque se recupere. Oremos todos por él".

Captura de Facebook/Mari Hechavarria Suarez

Por su parte, Eddy S. Rojas compartió una imagen del joven, acompañado de un mensaje de aliento: "Te vas a poner bien campeón".

Captura/Eddy S. Rojas

Según información compartida por el usuario Pedro Domínguez en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el joven, de unos 20 años de edad, no respetó una señal de PARE y terminó siendo impactado por una máquina que transitaba por la vía preferencial.

Las imágenes del accidente muestran el fuerte daño sufrido tanto por la motocicleta, de color rosado, como por la parte delantera del vehículo antiguo, utilizado como transporte colectivo, conocido popularmente como "máquina".

Preguntas Frecuentes sobre el Accidente de Tránsito en Holguín