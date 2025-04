El video viral de jóvenes cubanos en la isla que ha emocionado a los que están fuera: "Han hecho llorar a una pila de gente"

Un grupo de jóvenes bailando, cantando y disfrutando dentro de una casa en Cuba ha conmovido a miles en redes sociales, especialmente a quienes viven fuera del país.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @idania.valga, muestra una escena aparentemente cotidiana en la isla: música alta, sonrisas, amigos reunidos y ese desparpajo tan propio del cubano que celebra incluso en medio de la escasez.

Al ritmo de “Tacto que llegó el reparto” de Oniel Bebeshito, los jóvenes transmiten una energía contagiosa que ha hecho llorar, reír y recordar a muchos emigrados cubanos.

“Ñoooo me hicieron recordar esa alegría en Cuba. Una pila de tragos arriba y la música bien alta y a todo pulmón”, comentó un usuario visiblemente conmovido.

Otro escribió: “Podríamos tener propiedades, dinero, coche, etc., pero esa alegría no. Cuánto daría yo por estar con mis antiguos amigos, algunos ya no están y no pude ni despedirme de ellos. Gracias por el vídeo”.

El clip ha servido de puente emocional entre quienes aún viven en la isla y los millones de cubanos que hoy forman parte de la diáspora. En cada comentario, se percibe la mezcla de orgullo, nostalgia y dolor que caracteriza al exilio cubano: “Eso es ser cubano y estar allí. Solo se siente esa alegría con la familia y amigos. Aunque tengan la necesidad que tengan. Sin corriente pero gozando”, escribió otro usuario.

Para muchos, estas imágenes son un recordatorio de lo que se ha perdido y también de lo que nunca muere: la esencia del cubano. La calidez, la música, el compartir sin tener, el bailar sin importar el calor o la falta de electricidad.

“Eso da deseos de llorar porque los que no estamos damos mucho por estar así, en familia”, confiesa otra persona desde la distancia.

Este video no solo ha sido viral por su ritmo, sino por lo que transmite: la capacidad de los cubanos para encontrar alegría en medio de las dificultades. Una alegría que emociona, duele y une a una comunidad dispersa por el mundo, pero conectada por la memoria.

